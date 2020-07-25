Трускавец 2.0: как "комиссаров Зеленского" учили побеждать на местных выборах (ФОТО)

Год назад народные депутаты, избранные под брендом партии "Слуга народа", собрались на легендарный тренинг в Трускавце. В "школе молодого парламентария" они несколько дней разбирали тонкости бюджетной политики, макроэкономики и искали "спрятанных тигров". Генералы политсилы тогда пообещали: это только начало, а своих людей они продолжат обучать тонкостям государственного устройства и в будущем. В субботу, 25 июля, партия "СН" собрала на очередной тренинг представителей 25 партийных областных организаций.

Корреспонденты Delo.ua побывали на мероприятии, узнав как и к чему готовят пропрезидентских функционеров.

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"Доброе утро. Надеюсь, вы меня знаете", — так начал свою приветственную речь глава партии Александр Корниенко. Он обращался к нескольким десятками человек, которые собрались в традиционном штабе "слуг народа" КВЦ "Парковом". Все они — представители областных отделений, которые уже этой осенью на местных выборах будут промежуточным звеном между избирателями и властью. Несмотря на хмурое субботнее утро Корниенко, перед условным "офицерским составом" партии, был бодр, весел и словоохотлив. Подчеркнув, что "Слуга народа" относится к развитию своих людей "не так, как остальные партии", он анонсировал главную тему тренинга — клиентоориентированность.

"Если мы говорим о какой-то классической ситуации в бизнесе, то это всегда основная лекция, вводный тренинг в любой компании ориентированной на клиентов. Банк, супермаркет, АЗС, салон красоты, фитнес-центр. Там повсюду это. Сравнивать партию с фитнес-центром может и не стоит, но какие-то полезные факты взять нужно", — объяснил нардеп.

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Вспомнив о главном ориентире их команды (человекоцентричность) Корниенко заявил, что "для таких мероприятий важно открыть глаза" и удалился, оставив после себя лектора Антона. Последний, на протяжении четырех часов, пытался объяснить, что же делать с простыми людьми, которые приходят в партийные ячейки с не всегда простыми проблемами. Никакой интриги не было— их нужно слушать. Но как?

Лектор начал свое объяснения с притчи о мальчике, который спасал морских звезд с раскаленного Солнцем пляжа. "Это же просто глупо! Оглянись, здесь миллионы морских звезд. Твои попытки ничего не изменят", — обращался к молодому человеку старик. "Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды", — отвечал тот. После слегка романтичного начала разбирать "нужды клиента" на семь ключевых составляющих (контроль, объединение, принадлежность, защита, признание, власть, жизненная сила) собравшимся было непросто, хотя они исправно конспектировали теоретические основы.

Семь пунктов стали краеугольным камнем всего тренинга и именно на подробном объяснении каждого из них сосредоточился ведущий. Вот — контроль. Это когда бабушка приходит и пытается руководить вашими действиями, рассказывая что не так. А вот жизненная сила: кто-то хочет изменений, но не может выбраться из оков уютного дивана, а другой заряжает энергией всех вокруг. Присутствующие робко тянули руки, отвечали на вопросы, пытались усвоить тот факт, что они не психотерапевты и разницу между "пообщались" и "договорились". Но во время перерыва, после первых полутора часов тренинга, чувствовалось легкое замешательство аудитории — а как применять на практике эти, казалось бы, достаточно простые категории?

Решить вопрос должны были практические упражнения первым из которых стало "Броуновское движение". "Партийные офицеры", по приказу лектора, начинали хаотично двигаться по помещению, находили себе пару и превращались в условную Марию Ивановну, которая рассказывала о своей проблеме потенциальному представителю "Слуги народа". По сигналу роли менялись и уже другой человек рассказывал о какой-то проблеме. Снова сигнал и поиск новой пары. "Если у вас есть силы двигаться или хотя бы дышать, то я прошу вас двигаться", — подбадривал всех Антон.

Зал заполнился возбужденным гомоном, между парами кружил партийный оператор, лектор подавал сигналы. Несмотря на все усилия последнего в центре все же образовался кружок из самых ленивых — несколько человек отказались быть участниками "броуновского движения" и со слегка скучающим видом обсуждали возможные проблемы между собой. Другие уединились в стороне, увлекшись телефоном. Однако большая часть все же выполняла упражнение, главной задачей которого было наладить контакт: куда смотреть, как улыбаться, приветствовать друг друга и активно слушать, употребляя различные "угу, ага и очень интересно".

Вторым упражнением стала работа в командах. Всех присутствующих рассортировали на семь групп (по дням недели), выделили тренера и дали две ситуации из реальной жизни. Спустя 20 минут "слуги народа" должны были с условной трибуны объяснить суть проблемы, почему это важно и как ее можно решить. Задачи оказались самыми разнообразными — от разбора изменений сумм в платежках за ЖКУ до жалоб на жизнь и маршрутчиков. Но если выступление "понедельника" или "вторника" было еще более-менее бодрым, то к "субботе" уже чувствовалась общая усталасть — тренинг шел четвертый час и многие его участники с периферии, утратив возможность концентрироваться на мероприятии, уткнулись в ленты фейсбука и мессенджеры. "Мне кажется мы сегодня стали ближе", — подытожил лектор мероприятие.

"Я привык к таким тренинговым марафонам — много их посещал. Потому многое для меня было знакомо, но освежить в памяти все очень полезно. Интересные практические задачи были поставлены, более направленные для работы. Среди ключевого могу вынести наше обсуждение по группам, когда мы решали конкретные проблемы. Возникали очень интересные идеи и мы находили правильные ответы, как нам кажется", — объяснил нам Дмитрий Бутко из Полтавы. Правда, он затруднился ответить, что же такое клиентоориентированность в его работе.

Но, если верить Корниенко, у представителей правящей партии еще будет возможность детальнее разобраться в сложных вопросах — субботний тренинг станет только первой частью работы с командами на местах. По словам главы партии, они хотят превратить хабы партии "Слуга народа" в такие место, "где предоставляется множество услуг для украинцев, независимо от того, чьи они избиратели".

"Мы запускаем разные проекты. Они сейчас ориентированы на партийцев, в первую очередь. Но когда у нас появятся депутаты местных советов мы будем втягиваться в этот процесс. Это будет очень системный проект, который будет длится весь следующий год. На него обязательно будет вся страна обращать внимание, потому что это будет нон-стоп", — подытожил Корниенко, пообещав, что такие тренинги могут проходить каждые выходные.

Илья Требор, специально для Delo.ua/Фото: Константин Мельницкий