Политика 20 минут назад

Нардепы определились с датой проведения местных выборов

Как и предполагалось ранее, местные выборы в Украине пройдут в конце октября

Фото: Рrozahid.com Фото: Рrozahid.com
Фото: Рrozahid.com

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов.

Согласно постановлению, 25 октября пройдут очередные выборы депутатов районных советов и сельских, поселковых и городских голов.

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Выборы депутатов Верховного Совета Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводиться не будут.

Как сообщалось ранее, в начале июля группа народных депутатов от правящей партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду проект постановления №3809 о дате проведения местных выборов в Украине. Их предлагалось назначить на 25 октября 2020 года.

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11 июня Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать на местных выборах этой осенью украинцам без прописки; правом голоса смогут воспользоваться более миллиона граждан.

На местных выборах в 2020 году украинская власть планирует протестировать формат онлайн-голосования, однако только в больших городах.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс. Он отменяет привычную для Украины смешанную избирательную систему, убирая фактор "мажоритарки".

После вступления нормы в силу в стране останется пропорциональная система с открытыми списками — избиратель будет голосовать не только за политическую партию, но и за каждого конкретного кандидата от нее, тем самым определяя, кто окажется в проходной части списка. 

Тем не менее, финальной версии Кодекса пока нет — Верховная Рада нарабатывает правки в принятый ранее документ.

 

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