Политика 1 час назад

Секретарь СНБО Данилов рассказал о будущем выборов на Донбассе

По мнению Алексея Данилова, условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе на сегодняшний день нет

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП

На сегодняшний день условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе нет. Это голосование сможет состояться только случае изменения обстановки в регионе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП". 

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"Они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы. Они должны проходить по украинскому законодательству, согласно украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить. Пока мне сложно представить такие условия", — заявил он.

По словам Данилова, если в регионе произойдут изменения, то рано или поздно выборы там состоятся. Однако на сегодняшний день, по его мнению, это невозможно.

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Напомним, что местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года, но уже сейчас политические игроки предпринимают первые шаги в этом процессе — проводят социологические замеры, нарабатывают стратегию кампании. Отдельные потенциальные кандидаты уже даже развернули работу с избирателями, направленную на свою узнаваемость.

Однако, пока вопросов к процессу остается множество, начиная от изменений в Избирательный кодекс, которые сейчас нарабатывает Верховная Рада, и заканчивая тем, состоятся ли вообще местные выборы в намеченный срок.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников,  заявил, что местные выборы на Донбассе по украинскому законодательству смогут состояться лишь при соблюдении требований безопасности на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Для этого уже в августе из Донбасса должны быть выведены войска РФ.

При этом, если в октябре 2020 года в ОРДЛО будут проходить местные выборы по украинскому законодательству, граждане с паспортом РФ не будут иметь права участвовать в них, заявил он.

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