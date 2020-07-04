Зеленский об особом статусе Донбасса: "От Украины никто не может ничего требовать"

Россия "в ближайшее время" ждет от Украины проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали "особый статус Донбасса".
Об этом по итогам встречи политических советников нормандского формата в Берлине заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает "Радио Свобода".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об особом статусе Донбасса, о чем он сказал на брифинге во время открытия реконструированного стадиона школы №1 в городе Южный в Одесской области.
"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", — подчеркнул глава государства.
Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Кремль на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.
Напомним, по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" российская сторона заявила, что говорить о прорыве в переговорах по Донбассу вряд ли возможно.
Также сообщалось, что по итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" участники пришли к соглашению, что нужно полностью выполнить решение Парижского саммита.
При этом Россия взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии касательно выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата.