Политика 10 минут назад

Зеленский об особом статусе Донбасса: "От Украины никто не может ничего требовать"

Кремль требует "в ближайшее время" представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Россия "в ближайшее время" ждет от Украины проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали "особый статус Донбасса".

Об этом по итогам встречи политических советников нормандского формата в Берлине заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает "Радио Свобода".

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об особом статусе Донбасса, о чем он сказал на брифинге во время открытия реконструированного стадиона школы №1 в городе Южный в Одесской области.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", — подчеркнул глава государства.

Ранее немецкое издание Spiegel писало, что Кремль на встрече политических советников потребует от Украины до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможен, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

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Напомним, по итогам встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" российская сторона заявила, что говорить о прорыве в переговорах по Донбассу вряд ли возможно.

Также сообщалось, что по итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" участники пришли к соглашению, что нужно полностью выполнить решение Парижского саммита.

При этом Россия взяла паузу для ответа на позицию Украины, Франции и Германии касательно выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата.

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