Украина, Франция и ФРГ хотят прекращения огня на Донбассе, РФ "взяла паузу" на размышления

По итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" участники договорились, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита.

Об этом в субботу, 4 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств — участников Нормандского формата — должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", — подчеркнула украинская делегация.

Со своей стороны, как отмечают на Банковой, Россия взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и ФРГ.

"Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине", — отметил глава ОП Андрей Ермак.

Как сообщается, встреча в формате переговоров длилась 11 часов, прошла она за несколько дней до очередного заседания Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции.

Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей в "Нормандии" и выделили ряд задач, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний ТКГ для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в "нормандском формате" в Берлине.

Вместе с тем российская сторона вечером 3 июля заявила, что по итогам встречи в Берлине политических советников "нормандской четверки" говорить о прорыве не приходится. А для новой встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным Москва требует от Украины разработать "десятки законов".

"Достаточно времени понадобилось на то, чтобы понять позицию Киева относительно самого комплекса мероприятий и других Минских договоренностей. Из Киева звучат различные интерпретации", — заявил представитель РФ на переговорах, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Он добавил, что речь шла о новом саммите лидеров "четверки". То есть говорить, в частности, о встрече президента Зеленского с Путиным, очень рано, потому что нужно выполнить "большой объем работы" в отношении тех решений, которые приняли на саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины. Это десятки различных законов, которые надо не только разработать (Украине), но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто", — сказал представитель РФ.

Козак также добавил, что на переговорах удалось сблизить позиции "по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий на Донбассе", но подробностей он не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства.