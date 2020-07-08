"Слуга народа" внесла в Раду постановление о дате проведения местных выборов

Группа народных депутатов от правящей партии "Слуга народа" внесли в Верховную Раду проект постановления №3809 о дате проведения местных выборов в Украине.

Их предлагается назначить на 25 октября 2020 года, свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Известно, что документ зарегистрировали в Раде в среду, 8 июля. На данный момент его текст отсутствует, а последний этап прохождения законопроекта — передан на рассмотрение руководству.

Как отмечается, одна из авторов постановления — нардеп Алина Загоруйко, которая является заместителем главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль оценил вероятность отмены местных выборов из-за ситуации с коронавирусом. Он заявил, что если в Украине будет основание для тотального ограничения, то власть будет вынуждена перенести эти выборы.

В мае 2020 года лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что перенести местные выборы в Украине невозможно даже в случае новой волны пандемии. Для их переноса, объяснил парламентарий, необходимо изменить Конституцию.

Как сообщалось, на местных выборах в 2020 году украинская власть планирует протестировать формат онлайн-голосования, однако только в больших городах.

Напомним, 11 июня Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать на местных выборах этой осенью украинцам без прописки; правом голоса смогут воспользоваться более миллиона граждан.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс. Он отменяет привычную для Украины смешанную избирательную систему, убирая фактор "мажоритарки". После вступления нормы в силу в стране останется пропорциальная система с открытыми списками — избиратель будет голосовать не только за политическую партию, но и за каждого конкретного кандидата от нее, тем самым определяя, кто окажется в проходной части списка.

Тем не менее, финальной версии Кодекса пока нет — Верховная Рада нарабатывает правки в принятый ранее документ.