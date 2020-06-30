Местные выборы-2020: Изменение места голосования. Как это сделать и когда дедлайн

С 1 июля украинцы могут изменить место голосования на местных выборах 25 октября 2020 года. Это позволит всем гражданам, которые много перемещаются по стране, проголосовать по месту фактического жительства на всех видах выборов.

Однако пройти процедуру, чтобы проголосовать на грядущих выборах, можно с 1 июля по 9 сентября включительно.

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Пошаговую инструкцию о том, как это сделать по новым правилам подготовили аналитики общественной сети "ОПОРА".

Основной способ — лично прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей и подать бумажное заявление об изменении избирательного адреса. Сделать это можно с 1 июля, а обращаться следует в отдел ведения Госреестра избирателей по фактическому месту жительства. Найти его можно по этой ссылке.

Бланк заявления можно скачать здесь, распечатать и заполнить заранее или получить уже на месте. Также с собой нужно иметь паспорт (или временное удостоверение, если гражданство было получено недавно), а к заявлению добавить копию документа, который подтверждает проживание по указанному адресу.

Есть шесть вариантов таких документов, и подойдет любой из них. В частности: договор аренды жилья; документ, который подтверждает ведение предпринимательской деятельности по определенному адресу; документ о праве собственности на жилье; справка внутренне перемещенного лица; документ, который подтверждает, что избиратель ухаживает за человеком, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу; документ, который подтверждает брак или семейные отношения с человеком, место жительства которого зарегистрировано по указанному адресу. Также с собой нужно иметь оригинал документа, который будет добавлен к заявлению.

После подачи документов нужно дождаться сообщения отдела ведения Госреестра избирателей об изменении избирательного адреса. На это может понадобиться 15 дней. Сообщение могут выдать непосредственно в отделе ведения Госреестра избирателей, отправить по почте на новый избирательных адрес; по электронной почте, указанной в заявлении.

Отметим, что сообщить об отказе в изменении адреса отдел ведения Госреестра избирателей должен не позднее, чем на следующий день после подачи заявления. Обжаловать такое решение можно в суде.

Кроме того, после получения сообщения об изменении избирательного адреса обновленную информацию можно проверить в "Личном кабинете избирателя" на сайте Госреестра избирателей или в предварительных списках на избирательном участке.

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Изменить избирательный адрес человека с инвалидностью может его уполномоченное лицо. Процедура будет такой же, однако в пакете документов уполномоченный человек должен иметь свой паспорт и заверенную согласно требованиям закона доверенность избирателя, которому и нужно заменить адрес.

Еще один вариант — подать заявление об изменении избирательного адреса онлайн. Сделать это можно будет также с 1 июля только на официальном сайте Госреестра избирателей и при наличии электронной цифровой подписи.

Заявление об изменении адреса будет непосредственно создано на сайте, но к нему нужно будет загрузить документ, подтверждающий проживание по указанному адресу. Сообщение об удовлетворении заявления или отказе поступит на электронную почту, указанную в нем.

Определить избирательный адрес могут и украинцы, не имеющие в силу разных причин зарегистрированного места жительства. Официально в Украине таких людей больше 1 млн. В целом, алгоритм процесса для них почти такой же, а единственное отличие в том, что список документов, подтверждающих место жительства, не ограничен. Однако способ определения избирательного адреса будет зависеть от обстоятельств, в силу которых у человека нет зарегистрированного места жительства.

Так, если у человек находится на учете в социальной службе, то избирательный адрес может быть определен по согласованию с центром учета или соцслужбой, которые ведут учет бездомных людей. Избирательным адресом в таком случае станет адрес соответствующего центра учета.

Если избирателю недавно исполнилось 18 и у него нет зарегистрированного места жительства или же если право голоса у него есть давно, но оказалось, что он не включен в список избирателей, то обращаться необходимо в отдел ведения Госреестра избирателей по фактическому месту жительства. К заявлению нужно добавить копию документа, обосновывающего определение избирательного адреса. Если у избирателя нет зарегистрированного места жительства, но есть запись в реестре с указание предыдущего адреса с отметкой "выбыл", то алгоритм действий такой же.

Отметим, что изменение избирательного адреса будет носить постоянный характер, поэтому повторять процедуру перед каждыми выборами не придется, если человек не поменяет место жительства. Однако, если оно изменится, то повторно пройти процедуру можно будет не раньше, ем через 180 дней с даты последнего изменения и только в период между выборами.

В целом, процедура изменения избирательного адреса может быть полезной для более 5 млн граждан Украины. По официальной статистике, именно столько в стране мобильных граждан: 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, более 1 млн человек без зарегистрированного места жительства и 3,3 млн так называемых "трудовых мигрантов", которые зарегистрированы в одном населенном пункте, а фактически живут в другом.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс. Он отменяет привычную для Украины смешанную избирательную систему, убирая фактор "мажоритарки". После вступления нормы в силу в стране останется пропорциальная система с открытыми списками — избиратель будет голосовать не только за политическую партию, но и за каждого конкретного кандидата от нее, тем самым определяя, кто окажется в проходной части списка.

Тем не менее, финальной версии Кодекса пока нет — Верховная Рада нарабатывает правки в принятый ранее документ.