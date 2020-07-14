Сто тысяч на развитие бизнеса: партия "Слуга народа" взялась учить предпринимателей

В партии "Слуга народа" возьмутся учить бизнесу украинских предпринимателей — политическая сила запускает обучающий курс "Зе! Старт". Слушатели, которые по окончанию проекта представят лучший бизнес-план, получат от партии финансовую поддержку. Об этом рассказали в пресс-службе партии.

Там отмечают, что бизнес-курс будет абсолютно бесплатным и пройдет онлайн. Чтобы зарегистрироваться на него, предпринимателям нужно заполнить анкету по ссылке. Заявки будут принимать с 13 до 22 июля 2020 года. До 26 июля организаторы отберут участников, а уже с 27 июля начнут обучение — оно продлится три недели, вплоть до 16 августа.

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Учеба будет проходить в режиме Zoom-сессий в течение 2-4 часов три раза в неделю. В пресс-службе партии подчеркивают, что учить бизнесу будут как профильные эксперты, так и топ-менеджеры крупных компаний.

Среди тем, которые планируют охватить во время занятий: работа с идеей, создание эффективной бизнес-модели, правильная работа с налогами, выстраивание отношений с клиентами, применение CRM-систем, маркетинг своего бизнеса, работа с негативом и привлечение инвестиций.

Во время бизнес-курса участники за выполнение практических заданий, участие в лекциях и проявление активности в соцсетях смогут зарабатывать "планеты": внутреннюю валюту, которую впоследствии разрешат обменять на желаемые призы — футболки, сумки, бутылки с логотипами курса и партии.

С 17 по 23 августа пройдет защита бизнес-проектов, которые участники подготовят за время программы, а с 23 по 25 августа организаторы определят и представят победителей. Слушатели с самыми перспективными бизнес-планами получат финансовую помощь для реализации своего бизнеса в размере 100 тысяч грн.

В пресс-службе напоминают, что учиться могут все участники, которые прошли отбор, но для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки от партии необходимо быть зарегистрированным как ФЛП не позднее 17 августа.

Подробнее о курсе можно узнать на сайте проекта. Также вопросы по поводу обучения можно прислать специальному Telegram-боту, который будет сопровождать предпринимателей до и во время курса.