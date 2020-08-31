Комик Олег Филимонов станет кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа"

Комик и пародист Олег Филимонов станет кандидатом в мэры Одессы от провластной партии "Слуга народа". О том, что он намерен бороться за пост городского градоначальника, он косвенно подтвердил на съезде партии 31 августа 2020 года, передает корреспондент Delo.ua.

Месяц назад, 27 июня, президент Владимир Зеленский присвоил Олегу Филимонову почетное звание народного артиста Украины.

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68-летний Олег Филимонов — комик и пародист, участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий юмористических передач "Джентльмен-шоу" и "Камера смеха". Также он заведовал кафедрой романо-германской филологии в Одесском государственном университете имени Мечникова.

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Напомним, что местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу — то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", — отметил спикер парламента.