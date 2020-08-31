Политика 20 минут назад

Комик Олег Филимонов станет кандидатом в мэры Одессы от "Слуги народа"

В конце июня 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил Олегу Филимонову звание народного артиста Украины

Олег Филимонов. Фото: Facebook Олега Филимонова Олег Филимонов. Фото: Facebook Олега Филимонова
Олег Филимонов. Фото: Facebook Олега Филимонова

Комик и пародист Олег Филимонов станет кандидатом в мэры Одессы от провластной партии "Слуга народа". О том, что он намерен бороться за пост городского градоначальника, он косвенно подтвердил на съезде партии 31 августа 2020 года, передает корреспондент Delo.ua.

Месяц назад, 27 июня, президент Владимир Зеленский присвоил Олегу Филимонову почетное звание народного артиста Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

68-летний Олег Филимонов — комик и пародист, участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий юмористических передач "Джентльмен-шоу" и "Камера смеха". Также он заведовал кафедрой романо-германской филологии в Одесском государственном университете имени Мечникова.

Читайте также:
Выборы мэра Киева: кто из кандидатов сможет выйти во второй тур и победить

Напомним, что местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Как сообщил ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, голосование состоится по всей стране, за исключением временно оккупированных территорий, поскольку "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу — то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", — отметил спикер парламента.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

Новости по теме:

"Слуга народа" представила кандидатов в мэры областных центров
"Слуга народа" представила кандидатов в мэры областных центров
В Одессе на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)
"Можно заплыть на лодке": в борту танкера Delfi образовалась огромная пробоина
"Можно заплыть на лодке": в борту танкера Delfi образовалась огромная пробоина
Загрузка...
Новое видео
Александр Кучеренко. О лидерах будущего, Джеке Уэлче и почему нельзя задерживать зарплату / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Карантин по COVID-19: Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зон

  3. Налетай, подешевело: что будет с рынком коммерческой недвижимости осенью

  4. Украина не пойдет на полную амнистию боевиков "Л/ДНР" — Разумков о предложении Фокина

  5. Стартап Маска показал работу нейроинтерфейса на свинье

Загрузка...