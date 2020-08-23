Местные выборы в Украине пройдут стопроцентно — Разумков

Местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября 2020 года, пройдут стопроцентно.

В этом заверил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в воскресенье, 23 августа, после торжественной церемонии поднятия Государственного флага на площади Конституции, сообщает "Укринформ".

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"Выборы будут не гипотетически, они пройдут стопроцентно, потому что это соответствие Конституции", — заявил Разумков.

Что касается выборов на временно оккупированной территории, то, по его словам, на сегодня "не выполнены все условия, которые для этого необходимы".

"Вопрос в том, можно ли их там (на оккупированной территории) провести, обеспечить все демократические аспекты выборов, обеспечить свободное волеизъявление граждан и подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу — то, что соответствует и Конституции Украины, и законодательству Украины, и международным нормам. Я думаю, вы сами знаете ответы на эти вопросы", — отметил спикер парламента.

Напомним, Верховная Рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября 2020 года.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех участников избирательного процесса на местных выборах, назначенных на 25 октября, действовать в рамках закона.

Также сообщалось, что большинство жителей Киева готовы проголосовать на местных выборах за действующего мэра столицы Виталия Кличко.