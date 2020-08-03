Почти половина киевлян готова поддержать на выборах Виталия Кличко, — соцопрос

Большинство жителей Киева готовы проголосовать на местных выборах за действующего мэра столицы Виталия Кличко. Кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук занимает только третье место в рейтинге.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группой "Рейтинг". Исследование проводилось 26-27 июля 2020 года среди жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера. В нем принимали участие 2000 человек, ошибка репрезентативности исследования составляет не больше 2,2%.

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"В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого бы отдали свои голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу готовы поддержать 11,6%, Ирину Верещук — 9,4%, Андрея Пальчевского — 9,0%, Алексея Гончаренко — 5,4%", — отмечают социологи.

Собрали данные в "Рейтинге" и по остальным кандидатам. Экс-глава КГГА Александр Попов набрал бы 4,5%, один из лидеров партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович 3,5%. Не определились около 8,5% опрошенных. В исследовании отмечается, что с августа прошлого года электоральная поддержка Кличко выросла почти вдвое. Отмечается также, что моделирование второго тура мэрских выборов показало: условии выхода в него Кличко и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу. В паре с Верещук — 64% против 22%, с Гончаренко — 68% против 13%, с Пальчевским — 67% против 20%.

Примечательно, что половина опрошенных совсем не следила за последними праймериз в партии "Слуга народа", где выбирали кандидата на должность мэра Киева от этой партии, а 35% что-то слышали об этой инициативе. Только 14% заявили, что внимательно следили за этим процессом. Больше всего таких опрошенных среди старших респондентов, избирателей партий "Слуга народа", "Победа Пальчевского" партии Шария, "ОПЗЖ" и "Европейская солидарность".

Среди партий лидером электорального рейтинга в городской совет оказалась "Европейская солидарность". За нее готовы отдать голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать. Президентская партия "Слуга народа" набрала бы 19,3%, партия "УДАР" — 17,1%, платформа "ОПЗЖ" — 8,0%, а "Батькивщина" — 5,7%. Затруднились дать около 11% опрошенных.

Напомним, что 15 июля Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов.