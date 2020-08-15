Місцеві вибори-2020: за кого будуть голосувати українці — соцопитування

6-10 серпня 2020 року дослідницька компанія Active Group провела всеукраїнське соціологічне дослідження. Загалом методом особистих інтерв"ю за стандартизованою анкетою було опитано 2500 респондентів з усіх регіонів України крім тимчасово окупованих територій. Похибка такого дослідження при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%

Дослідження показало, що партія "Слуга Народу" все ще утримує чільну позицію — їй надають перевагу 27,4% респондентів. На другому місці — партія "Європейська Солідарність", що набрала 16,5%. Замикає трійку лідерів симпатій "Опозиційна платформа "За Життя!", яка має 15,9% симпатій.

За ними в рейтингу йде Всеукраїнське Об"єднання "Батьківщина" з 12%. Наступне місце з великим відривом посідає "Радикальна партія Олега Ляшка" — лише 4,4%. "Партія Шарія" з 3,7% прихильників не змогла перевершити попередні рейтинги. Всеукраїнське Об"єднання "Свобода" набрало 3,2% прихильників попри колишню участь у Парламенті. Партія "Сила і честь" також утримує попередній рівень підтримки — 3%.

Новий політичний проєкт "ЗА Майбутнє" попередньо отримав підтримку 2,6% українців. Такий стрімкий зліт, на думку авторів дослідження, показує, що за умов правильної роботи партія "ЗА Майбутнє" може претендувати на місця у місцевих та обласних радах.

Замикає рейтинг партія "Голос", що набрала лише 2,4% симпатій опитаних українців.

В опитуванні не були представлені вузькорегіональні політичні проєкти. На загальнонаціональному дослідженні у них майже не було шансів отримати значну прихильність населення. Проте, кількість респондентів, що дали відповідь "Інша партія" майже досягла 5%. Для парламентських виборів цей показник нечасто перевершує межу в 2%

Також у дослідженні українців просили оцінити роботу діючих представників влади.

45% населення позитивно або скоріше позитивно оцінюють діяльність президента Володимира Зеленського, а 46% несхвально ставляться до неї, оцінивши негативно, або скоріше негативно. Роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно або скоріше позитивно оцінюють 19,7% респондентів, а негативно або скоріше негативно — 62,9%. 47,5% не схвалюють роботу голови Офісу президента Андрія Єрмака, а 56.5% негативно бо скоріше негативно ставляться до роботи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Рейтинг міністра охорони здоров"я Максима Степанова склав 30,5% позитивних або скоріше позитивних оцінок проти 44,5% негативних, або скоріше негативних.