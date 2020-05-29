Верховный суд Украины усомнился в конституционности карантина

Сегодня, 29 мая, Пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд с представлением о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных нормативно-правовыми актами Кабинета министров и Верховной Рады, сообщает "Судебная власть Украины".

Как отмечает издание, в Верховном Суде считают, что ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям, что нарушают право граждан свободно покидать территорию Украины, которое может быть ограничено только законом, а не актами правительства.

"Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленные правительством положения о самоизоляции людей в возрасте от 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим — нет, противоречат этим гарантиям".

Ранее сообщалось, что Верховный суд планировал просить Конституционный Суд рассмотреть представление безотлагательно.

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Как указано в представлении пленума, акты правительства ограничивают конституционные права, возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения: права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи. Конституционный суд просят признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц", — говорится в сообщении.

Напомним, с 12 марта в Украине постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" введен карантин.

Во время карантина временно закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, закрыты ТРЦ, магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры, рестораны и другие сервисные заведения.