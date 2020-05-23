Проведение массовых мероприятий в Украине позволят не ранее 22 июня — Минздрав

Проведение массовых мероприятий в Украине будет возможно лишь тогда, когда Министерство здравоохранения убедится, что для жизни и здоровья граждан нет угрозы.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в субботу, 23 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Ранее 22 июня это невозможно. Я думаю, все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", — сказал Степанов, отвечая на вопрос, когда в Украине откроют для посетителей боулинг-клубы.

Как сообщалось, всего в Украине с начала эпидемии выявили 20 580 случаев заражения коронавирусом, 6929 пациентов выздоровели, а 605 — умерли.

Напомним, Кабинет министров предварительной датой возобновления работы всей культурной сферы, включительно с кинотеатрами и концертами, рассматривает 1 июля.

12 мая возле Арки Дружбы Народов и еще в 11 локациях Киева в небо направили пучки света. Подобное зрелище, хоть и менее масштабное, можно было наблюдать во многих городах Украины. Все это в рамках акции под названием "Стоп культурный карантин".

Игроки гастрольно-концертного рынка оценивают прямые убытки отрасли в полмиллиарда гривен только за период мартовско-апрельского карантина.

С 12 марта в Украине постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" введен карантин. Во время карантина временно закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, закрыты ТРЦ, магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры, рестораны и другие сервисные заведения.