500 млн гривен потеряет гастрольно-концертный рынок за период карантина из-за коронавируса

Концертно-гастрольная сфера, где абсолютно все остановилось с началом введения карантина, запрещающего массовые мероприятия, готовится потерять сотни миллионов гривен. По оценкам Дмитрия Феликсова, руководителя билетного оператора Concert.ua, только за период карантина, объявленного с 12 марта по 3 апреля, концертный рынок потеряет до 500 млн грн.

На сегодня потери трудно оценить, однако уже понятно, что счет идет на сотни тысяч (долларов - Delo.ua), считает Лидия Клов, CEO Pop Corn UA.

Организаторы концертов, которые не состоялись, уже проплатили аванс артистам и площадкам, потратились на рекламу. И некоторые расходы не будут им возвращены даже при переносе концерта.

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Ситуацию усложняет абсолютная неопределенность с датой окончания карантина и началом нормализации обстановки, а также то, что организаторы концертов в Украине зависят от зарубежных музыкантов и, следовательно, от того, что будет происходить с уровнем заражения коронавирусом в других странах мира.

Сейчас они занимаются тем, что пытаются перенести максимальное количество концертов. И 90% всех концертов будет перенесено, уверен Максим Плахтий (Karabas). Ведь это выгодно и той, и другой стороне.

По словам Лидии Клов (Pop Corn UA), игроки рынка, понимая, что только путем компромисса могут удержать индустрии от развала, не требуют возврата проплаченных авансов, а ведут переговоры о переносе и сохранении уже внесенных платежей на будущее. Тех, кто купил билеты на несостоявшиеся концерты, призывают не требовать возвращения денег, а дождаться объявления даты переноса.

Около 100 тысяч зрителей оказались в ситуации, когда событие, на которое они купили билет, не пройдет в срок, отмечает Дмитрий Феликсов (Concert.ua).

Карантин признан форс-мажором. Это позволяет организаторам отсрочить выполнение обязательств, договориться о новой дате концерта, после чего сдвинуть замороженные продажи с мертвой точки, замечает представитель билетного оператора.

Но начать активно все это решать смогут только после окончания карантина, возобновления работы отелей, открытия авиасообщения между странами.

Сейчас же игроки индустрии развлечений просят поддержки у государства.

Президент Ассоциации музыкальных событий Александр Санченко надеется, что к пакету решений, что уже приняты украинским правительством для поддержки бизнеса, будет принят еще ряд законодательных инициатив.

Напомним, что для поддержки предпринимателей на период карантина из-за коронавируса 17 марта Верховная Рада приняла закон №3220. В частности с 1 марта по 30 апреля отменены штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, плата за землю и налоги на недвижимое имущество, единый социальный взнос для ФЛП. С сегодняшнего дня (18 марта) на два месяца установлен мораторий на проведение проверок, продлен до 1 июля срок подачи декларации.

Для руководителей компаний одним из острейших вопросов становиться вопрос заработной платы во время простоя, ведь сотни тысяч людей отправлены в неоплачиваемый отпуск на период карантина, который, возможно, будет продлен.

Одно из решений этой проблемы видит руководство сети кинотеатров "Мультиплекс", занимающей 37% рынка украинского кинопроката. В петиции к президенту и правительству бизнес предлагает выдать компаниям, закрывшимся на карантин, беспроцентный кредит в фонд заработной платы. За двое суток петиция собрала 5261 голосов.

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О беспроцентном кредите, как реальной срочной помощи во время форс-мажора, говорит Максим Плахтий (Karabas).

Организаторы крупнейшего в Украине международного музыкального фестиваля Atlas Weekend, до которого осталось 4 месяца, надеются, что событие не придется отменять.

А музыканты, оставшиеся на ближайшие месяцы без работы, в качестве повышения лояльности к своим брендам, проводят онлайн-концерты.

Так группа "Фиолет", которая 21 марта должна была выступать на саппорте у британских альтернативщиков Nothing But Thieves, но перенесли концерт, устроили онлайн-квартирник, который выложили на YouTube-канале.

А вокалистка группы The HARDKISS Юлия Санина стартовала в Facebook и Instagram с музыкальным онлайн-флешмобом, и пригласила Джамалу и Тину Кароль принять у нее эстафету.

С 12 марта по 3 апреля в Украине постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" введен карантин. Во время карантина временно закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, закрыты ТРЦ, магазины, кроме продуктовых и аптек, кинотеатры, рестораны и другие сервисные заведения.