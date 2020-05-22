Украина потеряла из-за карантина $50 млрд — исследование

Потери для украинской экономики от введения карантина могут составлять 50 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Сколько стоит Украине карантин?", проведенного Киевской школой экономики (KSE), передает "Экономическая правда".

По информации издания, потери для экономики можно посчитать по 2 показателям: потери в стоимости человеческих жизней и потери в процентах ВВП.

По данным KSE, если отменить карантин полностью, то Украина могла бы потерять 120 тыс жизней (оценка базируется на модели Киевской школы экономики).

"Если перечислить 120 тысяч жизней в деньги (чтобы иметь единую единицу измерения), то снятие карантина стоило бы нам 50-54 млрд долларов. Потери посчитаны на базе оценки стоимости жизни, которая для Украины составляет 454 тысяч долларов. Стоимость карантина в $54 млрд можно сравнить с 35% ВВП в текущих долларах на 2019 год (номинальный ВВП в грн 3,974 млрд равен 154 млрд)", — объясняют экономисты.

Согласно второму показателю потери оцениваются на базе прогнозов по падению ВВП от МВФ и консенсус-прогноза Минэкономики Украины.

"Для оценки использовано методологию университета Вайоминга (США). Потери из-за карантина для экономики равны 50-54 млрд долларов США, которые рассчитываются как чистая приведенная стоимость потерь", — рассказали в KSE.

"При этом, нужно трезво оценить возможные последствия от того, что было бы, если карантин бы не вводили. Мы говорим о более чем 120 тысячах потерянных жизней и более 5 млн заболевших. Или 12,5% населения. То есть до 12,5% могло бы "выпасть" и из рабочей силы — не работали бы, не создавали продукт. Но на самом деле — умерло бы гораздо больше людей, потому что система охраны бы захлебывалась, реанимации были бы заняты только коронавирусными больными — все другие не могли получить место в реанимации", — подчеркнула вице-президент KSE Наталья Шаповал во время презентации исследования.

"Соответственно, чтобы сделать вывод нужен ли был карантин с точки зрения экономических потерь, нужно сравнить показатели потерь в человеческих жизнях и в ВВП. Чистый экономический эффект от карантина почти нулевой. Но благодаря карантину, и это очень важно, нам удалось спасти жизни людей. Поэтому следует продолжать карантин, постепенно ослабляя его, вводить смарт-подход — умный, таргетируемый карантин", — заявил президент KSE Тимофей Милованов.

Напомним, аналитики Capital Times ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году.

Ранее в Европейском банке реконструкции и развития допустили V-образный сценарий для украинской экономики с быстрым восстановлением в 2021-м на 5% после спада в этом году на 4,5%.

В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% валового внутреннего продукта с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021 году.