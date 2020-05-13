Capital Times ухудшил прогноз развития украинской экономики

Аналитики Capital Times ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году.

По оценкам экспертов, реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%.

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Этот факт, как утверждают специалисты, негативно отразится на доходах государственного бюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП.

При этом, долларовый ВВП сократится на $20 млрд до уровня 2018 года.

"Одновременно мы улучшили прогноз по инфляции до 9,8%, а также по валютным резервам НБУ и валютному курсу гривни — среднегодовой курс составит 28 грн за доллар. Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранении умеренно жесткой монетарной политики", — говорится в сообщении.

В Capital Times назвали главные риски для прогноза Базового сценария:

– повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер;

– серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике;

– отказ от сотрудничества с МВФ.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития допускает V-образный сценарий для украинской экономики с быстрым восстановлением в 2021-м на 5% после спада в этом году на 4,5%.

В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% валового внутреннего продукта с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021 году.