Экономика 20 минут назад

Capital Times ухудшил прогноз развития украинской экономики

Падение ВВП негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП

Capital Times ухудшил прогноз развития украинской экономики Capital Times ухудшил прогноз развития украинской экономики
Фото: Буквы

Аналитики Capital Times ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году.

По оценкам экспертов, реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Этот факт, как утверждают специалисты, негативно отразится на доходах государственного бюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП.

При этом, долларовый ВВП сократится на $20 млрд до уровня 2018 года.

"Одновременно мы улучшили прогноз по инфляции до 9,8%, а также по валютным резервам НБУ и валютному курсу гривни — среднегодовой курс составит 28 грн за доллар. Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранении умеренно жесткой монетарной политики", — говорится в сообщении.

Читайте также:
НБУ прогнозирует более значительное падение доходов госбюджета-2020

В Capital Times назвали главные риски для прогноза Базового сценария:

– повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер;

– серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике;

– отказ от сотрудничества с МВФ.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития допускает V-образный сценарий для украинской экономики с быстрым восстановлением в 2021-м на 5% после спада в этом году на 4,5%.

В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% валового внутреннего продукта с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ЕБРР изменил свой прогноз для украинской экономики
ЕБРР изменил свой прогноз для украинской экономики
Волонтеры save.restaurant помогают найти работу сотрудникам ресторанного бизнеса
Волонтеры save.restaurant помогают найти работу сотрудникам ресторанного бизнеса
Украинские ТРЦ за время карантина понесли убытки почти в 7 млрд гривен
Украинские ТРЦ за время карантина понесли убытки почти в 7 млрд гривен
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Дефолт Украине больше не грозит — премьер

  3. В Украине выздоровело от COVID-19 рекордное количество пациентов — Минздрав

  4. Украинский финансовый рынок лишился еще одного банка

  5. На Южно-Украинской АЭС у 19 человек выявили коронавирус

Загрузка...