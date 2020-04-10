Экономика 1 час назад

Во Всемирном банке прогнозируют падение украинской экономики на 3,5%

Уровень госдолга эксперты Всемирного банка прогнозируют на уровне 59% ВВП, тогда как в 2019 году этот показатель составил 51% ВВП

Во Всемирном банке прогнозируют падение украинской экономики на 3,5% Во Всемирном банке прогнозируют падение украинской экономики на 3,5%
Фото: BTCNN

Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП) с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные апрельского прогноза Всемирного банка.

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Согласно обзору, ВБ также прогнозирует рост инфляции в этом году до 8,9%, тогда как дефицит бюджета составит 4,9% ВВП, дефицит текущего счета — 2,7% ВВП.

При этом, аналитики считают, что уровень государственного долга Украины вырастет до 59% ВВП, тогда как в 2019 году этот показатель составил 51% ВВП.

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В отчете отмечается, что влияние кризиса на экономику в 2020 году зависит от продолжительности кризиса в сфере здравоохранения.

Напомним, Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.

Тем временем в Офисе президента Украины ожидают финального решения о выделении денег от Международного валютного фонда в течение двух недель.

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