Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии

Финансовый кризис, который произошел из-за пандемии коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления накануне весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

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"Уже понятно, что мировой экономический рост в 2020 году будет отрицательным, и это вы увидите в экономическом обзоре МВФ, который выйдет на следующей неделе. На самом деле, мы видим самое большое экономическое падение со времен Великой депрессии", — сообщила Георгиева.

По ее словам, в настоящее время МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.

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Напомним, Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.