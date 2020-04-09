Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии

Финансовый кризис, который произошел из-за пандемии коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов.
Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления накануне весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.
"Уже понятно, что мировой экономический рост в 2020 году будет отрицательным, и это вы увидите в экономическом обзоре МВФ, который выйдет на следующей неделе. На самом деле, мы видим самое большое экономическое падение со времен Великой депрессии", — сообщила Георгиева.
По ее словам, в настоящее время МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.
Напомним, Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.