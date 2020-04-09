Экономика 1 час назад

Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии

Кристалина Георгиева уверена, что сегодняшний финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, намного сильнее того, который был в 2008 — 2009 годах

Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии
Кристалина Георгиева. Фото: Euronews

Финансовый кризис, который произошел из-за пандемии коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов.

Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления накануне весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Уже понятно, что мировой экономический рост в 2020 году будет отрицательным, и это вы увидите в экономическом обзоре МВФ, который выйдет на следующей неделе. На самом деле, мы видим самое большое экономическое падение со времен Великой депрессии", — сообщила Георгиева.

По ее словам, в настоящее время МВФ прогнозирует падение показателя ВВП на душу населения для 170 стран мира, хотя еще несколько месяцев назад прогнозировали рост этого показателя для 160 стран.

Читайте также:
В МВФ назвали условия для выделения финпомощи Украине

Напомним, Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.

Тем временем в Офисе президента Украины ожидают финального решения о выделении денег от Международного валютного фонда в течение двух недель.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В "антиколомойский закон" внесли более 5000 поправок — Арахамия
В "антиколомойский закон" внесли более 5000 поправок — Арахамия
"Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии
"Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии
В МВФ назвали условия для выделения финпомощи Украине
В МВФ назвали условия для выделения финпомощи Украине
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Николаевская область продолжает "экспортировать" зараженных коронавирусом — СМИ

  3. Рынок недвижимости Киева: цена метра падает, растет лишь стоимость аренды загородных домов

  4. Саудовская Аравия скупила акции европейских нефтяных компаний на $1 млрд

  5. Кабмин разрешил работать строителям и коммунальщикам во время карантина

Загрузка...