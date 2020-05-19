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30 минут назад

Коронакризис: ВВП России упал на 28% в апреле

Номинальный ВВП РФ в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте

Падение рубля. Фото: dp.ru Падение рубля. Фото: dp.ru
Падение рубля. Фото: dp.ru

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года оказался ниже на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности он составил 6,3 трлн рублей, сообщает со ссылкой на данные Министерства финансов РФ агентство РБК.

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Указано, что это первая официальная оценка экономической динамики в апреле, после того как в стране на фоне пандемии коронавируса объявили нерабочие дни.

Как отмечается, номинальный ВВП РФ в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте нынешнего года.

В то же время реальный ВВП мог снизиться примерно на 20%, считает управляющий директор УК "Агидель" Виктор Тунев.

По данным агентства, на экономический провал повлиял не только карантин, но и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской  Urals в апреле составила лишь $18,2 за баррель против $71,5 годом ранее. При этом точно отделить влияние двух этих факторов на российский ВВП на данный момент невозможно.

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По оценке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад карантинов и вынужденной остановки секторов в падение ВВП России в 2020 году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи — примерно в соотношении 3 к 2.

В свою очередь, по оценкам Тунева, на низкие цены на нефть приходится приблизительно 10% в апрельском падении ВВП РФ, то есть около трети.

Ранее аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re спрогнозировали, с чем столкнется мировая экономика после пандемии коронавируса.

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