Экономика 60 минут назад

ООН прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 3,2%

Или на $8,5 трлн в денежном выражении

Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Фото: takemytime.ru Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Фото: takemytime.ru
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Фото: takemytime.ru

Мировая экономика в 2020 году испытает падение в размере 3,2% или $8,5 трлн в денежном выражении в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Об этом говорится в докладе "Мировое экономическое положение и перспективы", который был подготовлен Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, сообщает "МинПром".

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"Потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие 4 года. При этом падение ВВП индустриально развитых стран будет больше — до 5%, а совокупный ВВП развивающихся стран в 2020 году сократится на 0,7%", — отмечается в документе.

Указано, что под ограничительными мерами в связи с пандемией нового коронавируса оказалось 90% мировой экономики. Это привело к перебоям в работе производственных цепочек, снижению потребительского спроса, росту безработицы.

Согласно подсчетам специалистов ООН, пандемия приведет к массовому обнищанию, когда 34,3 млн человек окажутся за чертой крайней нищеты. Из этого количества 56% придется на Африку.

"Позитивным фактором являются принимаемые сейчас правительствами многочисленных стран мира стимулирующие меры, которые достигают 10% мирового ВВП", — заявил главный экономист ООН и помощник генерального секретаря по экономическому развитию Эллиот Харрис.

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По его словам, темпы восстановления мировой экономики после завершения пандемии напрямую зависят от способности государств сохранить рабочие места в экономике и обеспечить доходы для наиболее пострадавших групп населения.

Ранее сразу нескольким странам Европы предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавших от коронавируса.

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