Экономика 30 минут назад

Аналитики Swiss Re спрогнозировали, с чем столкнется мировая экономика после пандемии

Согласно Swiss Re Institute, в Еврозоне падение ВВП составит 4,5%, в США этот показатель ожидается на уровне 3%

Аналитики Swiss Re спрогнозировали, с чем столкнется мировая экономика после пандемии Аналитики Swiss Re спрогнозировали, с чем столкнется мировая экономика после пандемии
Фото: FWER

Аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re прогнозируют "нетипичную" рецессию, которая станет следствием пандемии Covid-19.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на отчет Swiss Re Institutе, ожидаемая рецессия 2020 года вдвое превзойдет глобальный финансовый кризис 2008 года, но также будет одной из самых коротких.

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По словам главного аналитика Swiss Re Жерома Жана Хегели, в течение года экономическая активность сократится на 1,2%.

При этом, он прогнозирует замедление экономики в большей части второго квартала, поскольку существует вероятность сохранения вспышек коронавируса в Европе и США, после чего в третьем квартале можно ожидать постепенный экономический рост.

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Согласно Swiss Re Institute, в Еврозоне падение ВВП составит 4,5%, в США этот показатель ожидается на уровне 3%.

Центральные банки будут сдерживать рост доходности, поэтому ожидается дальнейшее сохранение низких процентных ставок. Убытки в сфере услуг, по мнению аналитиков Swiss Re, не будут восполнены в течение этого года.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.

 

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