Аналитики Swiss Re спрогнозировали, с чем столкнется мировая экономика после пандемии

Аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re прогнозируют "нетипичную" рецессию, которая станет следствием пандемии Covid-19.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на отчет Swiss Re Institutе, ожидаемая рецессия 2020 года вдвое превзойдет глобальный финансовый кризис 2008 года, но также будет одной из самых коротких.

По словам главного аналитика Swiss Re Жерома Жана Хегели, в течение года экономическая активность сократится на 1,2%.

При этом, он прогнозирует замедление экономики в большей части второго квартала, поскольку существует вероятность сохранения вспышек коронавируса в Европе и США, после чего в третьем квартале можно ожидать постепенный экономический рост.

Читайте также: Глава МВФ считает нынешний кризис хуже Великой депрессии

Согласно Swiss Re Institute, в Еврозоне падение ВВП составит 4,5%, в США этот показатель ожидается на уровне 3%.

Центральные банки будут сдерживать рост доходности, поэтому ожидается дальнейшее сохранение низких процентных ставок. Убытки в сфере услуг, по мнению аналитиков Swiss Re, не будут восполнены в течение этого года.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.