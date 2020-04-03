Fitch прогнозирует падение мирового ВВП почти на 2%

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики на 1,9% в 2020 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, аналитики Fitch ухудшили прогноз из-за скорости развития пандемии коронавируса. Они ожидают спада ВВП США на 3,3%, еврозоны — на 4,2%, а Великобритании — на 3,9%.

Прогнозируется, что рост ВВП Китая в 2020 году будет ниже 2%. Причина — сбои в первом квартале и медленное восстановление из-за глобальной рецессии.

"Прогноз падения мирового ВВП на год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочим местам в первой половине этого года будет более сильным", — отмечает главный экономист Fitch Брайан Коултон.

Как ожидается, продолжение режима самоизоляции приведет к падению экономики Евросоюза и США на 28-30% во втором квартале. При этом основными факторами, сдерживающими возобновление экономического подъема, будут сокращение капиталовложений, рост числа безработных, шоковые цены на сырье и ситуация на финансовых рынках.

Аналитики предполагают, что ВВП США и Европы не вернется к довирусному уровню до конца 2021 года.

Напомним, финансовый конгломерат J. P. Morgan прогнозирует спад ВВП Украины в 2020 году на 2,6%. Аналитики допускают и большее падение, так как прогноз ограничен только первыми двумя кварталами этого года.

Как сообщалось, ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития, бывший глава центробанка Северной Македонии Димитар Богов считает, что есть все основания надеяться на резкий экономический рост и в мире, и в Украине после того, как завершится кризис, вызванный пандемией коронавируса.