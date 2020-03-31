Новый экономический кризис: какими будут последствия для мира и Украины

За последний год мировая экономика перешла от стремительного роста к замедлению и оказалась в кризисе. На естественное замедление роста наложились непредвиденные события — распространение нового коронавируса и провал переговоров между Россией и ОПЕК.

Пока государства ограничивают передвижение граждан, закрывают границы и останавливают работу предприятий, фондовые индексы ключевых экономик мира стремительно снижаются. Украине не удастся избежать кризиса и готовиться к его последствиям стоит уже сейчас.

Как мир оказался на пороге кризиса

Последние 10 лет стали золотым временем для мировой экономики. С марта 2009 года ключевой фондовый индекс США S&P500 вырос со зловещего внутридневного минимума в 666 пунктов до 3380 пунктов в феврале 2020 года, что стало историческим максимумом. Такого продолжительного роста без рецессии в Соединенных Штатах не было с начала ХХ века. Немецкий индекс DAX, британский FTSE и японский Nikkei также утроились за этот период.

Рост фондовых индексов во многом определялся преобладанием позитивных настроений на рынках. Всеобщая уверенность в дальнейшем экономическом росте вела к все большему удорожанию активов.

Однако экономика циклична. Так, профессор экономики Университета Козьминского в ходе прошлогоднего Киевского международного экономического форума (КМЭФ) отмечал, что большинство акций на биржах переоценено. Вопрос о начале биржевого кризиса даже не стоял — он в любом случае должен был начаться.

Всеобщий экономический рост подталкивался и политикой центральных банков. Базовые процентные ставки в большинстве развитых стран долго удерживались на минимальных значениях — около 0-1,5%. Ставки центральных банков Швейцарии и Японии и вовсе находились в области отрицательных значений последние пять лет. Понижение ставки — один из инструментов стимулирования экономики, но в 2019 году эти возможности уже исчерпались.

В прошлом году замедлился рост Китая, что стало тревожным сигналом для мировой экономики. В 2019 году КНР показала наименьший рост ВВП за последние 30 лет. Инвесторы неохотно вкладывали в китайские рынки из-за торговой войны с США, а увеличение Федрезервом ставки доходности по американским облигациям только подстегнуло вывод средств с рискованных азиатских рынков и переток капитала в более надежные американские фондовые инструменты и ценные бумаги с фиксированной доходностью.

Благодаря экономической программе Дональда Трампа и созданным налоговым льготам США удавалось поддерживать высокие темпы экономического роста даже в условиях опасений начала рецессии и продолжающихся торговых войн. Обратной стороной роста стало создание "пузырей" на рынках ценных бумаг.

Уже этих факторов — перегрева фондовых рынков, исчерпания экономических стимулов, замедления экономики Китая, распространения уверенности в скорой рецессии — хватило для снижения общемировых темпов роста, ставшего предвестником дальнейшего падения.

Кризис в данном случае — естественный механизм обновления экономики. Переоцененные активы рано или поздно должны дешеветь, а рынкам необходимо корректироваться в соответствии с технологическими, геополитическими и социальными изменениями в мире.

Но как верно подметил вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак, также принявший участие в КМЭФ-2019, ключевых вопросов оставалось три — когда начнется кризис, где он начнется и насколько глубоким окажется. К сожалению, 2020 год уже успел на них ответить.

Что происходит сейчас?

Всего за несколько последних месяцев мировая общественность стала свидетелем множества печальных событий. Среди них — природные катаклизмы, обострение конфликтов на Ближнем Востоке, пандемия COVID-19 и провал сделки ОПЕК+, в результате чего цены на нефтяные фьючерсы опустились ниже $30 за баррель, до уровня 2004 года. Даже по отдельности каждый из этих факторов способен нанести урон мировой экономике. Но мировые рынки столкнулись с ними практически одновременно, образовав "идеальный шторм".

Бизнес почувствовал влияние коронавируса еще до его распространения за пределами Китая. Главный экономист и директор департамента экономических исследований Всемирной торговой организации Роберт Купман, выступая на КМЭФ-2019, подчеркнул, что современный капитализм стал более мобильным и при этом интегрированным. Финансовые рынки тесно связаны между собой. Если кризис начинается в Азии, его эффект сразу же ощущается на другом конце мира.

В случае с эпидемией COVID-19 в Китае под удар попали не только биржевые котировки, но и промышленное производство. Китайские звенья мировых логистических цепочек оказались заблокированы, парализовав работу предприятий по всему миру. Когда же вирус распространился в других странах и обрел статус пандемии — рынки стали рушится.

Последовавший провал переговоров ОПЕК с Россией о сокращении добычи нефти не просто усилил панику, а перевел работу бирж в режим "продать все". За последние пару недель S&P500 и Dow Jones уже пережили несколько худших дней в своей истории со времен "Черного понедельника" 1987 года. 16 марта торги автоматически остановились уже третий раз с начала месяца.

В 1987 году за невероятно стремительным падением последовала стабилизация и рост. Нынешнее падение продолжается уже месяц, несмотря на стабилизирующие меры — еще большее снижение базовых процентных ставок и заявления международных финансовых институций о выделении средств для поддержания национальных экономик.

Появление все более удручающих новостей о закрытии границ и ограничении передвижений граждан во всем мире каждый раз вызывает новую волну паники на рынках. И в ближайшее время ожидать конца кризиса не стоит.

Когда все разрешится

В мире уже несколько очагов распространения вируса, а следовательно меры по его сдерживанию продолжат ужесточаться. Даже успешное преодоление пандемии не приведет к мгновенному восстановлению экономики. Ущерб от остановки работы предприятий по всему миру снизит рост мирового ВВП на 1-2% в годовом исчислении — и это еще оптимистический прогноз.

Ситуация усугубляется еще и тем, что точных сроков, когда мир сможет вернуться к привычной жизни, не может назвать никто. Китай постепенно отменяет все ограничительные меры, однако возможность новой вспышки заболевания в стране все еще сохраняется. Президент США Дональд Трамп не исключает, что пандемия может продлиться до конца лета. Перенос многих массовых мероприятий также отразится на финансовых показателях во многих сегментах рынка.

Международные финансовые институции и национальные правительства перейдут к активным мерам для восстановления экономики и преодоления кризиса уже после возвращения к обычной жизни — с авиасообщением и международной торговлей.

Наиболее распространенные инструменты борьбы с кризисом — рефинансирование и пересмотр долговых обязательств, выкуп проблемных банковских активов и выделение существенных денежных сумм для поддержания населения и бизнеса — могут не сработать. Еще большее снижение процентных ставок приведет к их переходу к отрицательным значениям и усилит инфляцию, а появление значительного объема денежной массы, в отсутствие предпосылок для роста спроса, может привести к стремительному обесцениванию валют.

Впрочем, необходимо понимать, что последствия коронавируса и нынешнего спада на мировых рынках для глобальной экономики будут ощущаться дольше, чем итоги финансового кризиса 2008-2009 годов. В мире будут усиливаться протекционистские тенденции, начнется пересмотр монетарных и фискальных стимулов, развитие удаленных форм занятости и образования приведет к падению доходов целого ряда отраслей (девелопмент, авиаперевозки, гостиничный бизнес), ожидается волна банкротств многочисленных стартапов и энергетических проектов. Вероятнее всего, темпы восстановления мировой экономики будут ниже тех, которые мы видели в начале 2010-ых. Инвесторы будут менее охотно возвращаться на рынки, что будет сопряжено с изменением поведенческих паттернов потребителей в сторону большей осторожности и ограничения избыточного потребления.

Последствия кризиса и возможности для Украины

Экономику Украины ждут те же испытания, что и остальной мир. Национальный банк постепенно расходует накопленную валюту. Но курс доллара приближается к 30 гривням, что для зависимой от импорта экономики Украины крайне болезненно. Кроме того, валютная паника приводит к оттоку депозитов из банковской системы, что не добавляет оптимизма национальной экономике.

Падение мировых цен на энергоресурсы приведет к падению цен на другие сырьевые товары, являющиеся основой украинского экспорта — железорудное сырье, металл, аграрную продукцию.

Ускорится выход портфельных инвесторов из экономики Украины, а стоимость займов на внутреннем и внешнем рынках увеличится. В целом, доступ к внешним кредитам будет усложнен. Свободных средств в мире станет значительно меньше, в первую очередь финансирование смогут привлечь развитые страны, способные гарантировать возвращение долгов.

Снизится приток валюты от трудовых мигрантов, являющихся де-факто основными инвесторами в экономику Украины. Как результат, на гривню будут давить дополнительные неблагоприятные факторы.

В то же время кризис является окном возможностей для экономики. Актуальными задачами становятся восстановление национальной промышленности, уменьшение зависимости от импорта, пересмотр налоговой системы, реструктуризация системы государственных финансов.

Преодолеть кризис поможет и снижение базовой ставки Нацбанка. В отличие от высокоразвитых стран этот показатель в Украине сегодня равен 10%, а значит ее есть куда снижать, делая финансовые ресурсы для бизнеса более дешевыми.

Глава Организационного комитета КМЭФ Юрий Пивоваров, специально для Delo.ua