"Рейтинги могут даже вырасти": какими будут последствия карантина для украинских властей

Верховная Рада в понедельник, 30 марта, должна собраться на внеочередное заседание. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в повестке дня стоят вопросы норм об обеспечении лечения больных коронавирусом, законопроект, призванный остановить вывоз за таможенную территорию Украины средств защиты, и возможность проводить заседания комитетов Рады в режиме онлайн.

Конечно же, обсудят народные депутаты также и изменения в бюджет, которые необходимы для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией. Напомним, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиев уже отметила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, а спад на 2020 год ожидается довольно глубоким. Все это, а также проблемы с возвращением украинцев из-за рубежа, уже угрожает рейтингам власти.

Delo.ua вспоминало, с каким уровнем доверия населения вошло в карантин руководство страны и что с ним будет по истечению этих ограничительных мер.

Последние серьезные замеры рейтингов власти состоялись в конце февраля. По данным опроса Киевского международного института социологии тогда одобряли действия и заявления Владимира Зеленского на посту президента 47% украинцев, не одобряли — 40%. Уже тогда наблюдалось падение — с декабря 2019 года на 15% стало меньше стало тех, кто был доволен гарантом (62% против 47%). Отношение к правительству изменилось в ту же сторону — с 35% до 21%, как и к Верховной Раде, которая потеряла 16% (35% против 19%) поддержки украинского общества.

Как отмечает политолог Владимир Фесенко, сейчас замерить общественное мнение крайне сложно — большинство социологических служб временно прекратили свою работу. К томе же, учитывая последний скандал с братом главы Офиса президента Андреем Ермаком, будет сложно отделить "карантинное" падение от урона, который нанесла история, которую обнародовал парламентарий от фракции "Слуга народа" Гео Лерос. Однако, по словам Фесенко, падение будет.

"И дело даже не в карантине. Понятно, что сам по себе он у многих категорий людей вызывает раздражение, недовольство. Особенно ограничения, те же транспортные проблемы. Значительная часть людей потеряет работу. Влияние скорее будет негативное. Но не только у нас — везде. От США до Европы. Думаю и в Китае тоже, просто там выборов нет. Везде это негативно отразится на популярности власти. Но сильнее отразится не столько сам карантин, сколько экономический кризис", — отмечает эксперт.

Он говорит, что многие сегодня понимают, что карантин необходим и неизбежен, потому его влияние будет скорее косвенным, и он станет скорее катализатором. Решающим фактором может стать экономический кризис, который вызовут ограничения.

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Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко согласен, что все происходящее нанесет урон рейтингу Зеленского и его команде, даже учитывая, что множество людей понимают, зачем вводятся все ограничения. Правда он отмечает — здесь сыграют свою роль множество факторов. Первый — усталость людей от ограничений. Второй — безусловно, экономический вопрос.

"Люди за первый месяц может и не много потеряют. Им будут выплачены необходимые зарплаты. Но часть людей сокращают. То есть, они не имеют возможности зарабатывать деньги. Люди начинают тратить свои сбережения, плюс паникуя и покупая ненужные им вещи. После второго месяца будет проявляться негодование от экономических потерь. Опять же, будет подливать масла в огонь секвестирование бюджета, о котором уже идет речь. Поэтому падение (рейтинга власти — Delo.ua) будет обязательно", — добавляет он.

Не исключает политолог и того факта, что оппозиционные силы будут использовать просчеты власти. Но самая большая потеря поддержки, по мнению Петренко, будет в том случае, если карантин закончится, а через неделю-две Украину накроет еще один пик заболеваемости.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тоже считает, что сегодня невозможно замерить рейтинги власти, однако его мнение отличается от коллег. По словам эксперта, все будет зависеть от того, как будут развиваться события. По мнению политолога, если руководство страны сможет убедить общество, что все карантинные мероприятия обоснованы, будет множество заболевших и умерших, то тогда происходящее слабо отразиться на уровне доверия.

"Если мы выйдем на конец апреля с десятками тысяч заболевших и сотнями умерших, целесообразность карантина будет сложно поставить под сомнение. В принципе, для власти кризис — инструмент очень эффективного управления обществом. Мы перестали говорить о тарифах, о коррупции даже о войне на Донбассе. Говорим только о коронавирусе. С другой стороны это — колоссальная ответственность. Если этим инструментом распорядиться неправильно, то рейтинги могут обрушиться очень быстро, до очень низких показателей. А если правильно, они могут даже вырасти. Все будет зависеть от того, как народ оценит эти мероприятия — адекватные или нет, будет общество испугано или раздражено?", — резюмирует он.

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Напомним, что по состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, в Украине было зарегистрировано 475 случаев коронавируса, 10 человек умерли и шестеро выздоровели. Такие данные приводятся в сводке МОЗ на конец дня 29 марта. В Министерстве здравоохранения отмечали, что было установлено 57 новых подтвержденных случаев и 1 смерть с момента утреннего обновления. На сегодняшний день кроме Николаевщины нет уже ни одной области в Украине, где бы не было зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в возрасте от 31 до 60 лет.

Илья Требор, специально для Delo.ua