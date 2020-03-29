В Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом

475 случаев коронавируса зафиксировано в Украине, 10 человек умерли, 6 — выздоровели. Такие данные приводятся в сводке МОЗ на конец дня 29 марта.

Отмечается, что установлено 57 новых подтвержденных случаев и 1 смерть с момента утреннего обновления.

На сегодняшний день нет уже ни одной области в Украине, где бы не было зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в возрасте от 31 до 60 лет.

При этом в Черновицкой области, одном из регионов с самым большим числом заболевших COVID-19, за сутки зафиксировано 16 новых случаев, сообщил губернатор области Сергей Осачук. 4 человека — из Черновцов, 2 — из села Велике Кочуры, 2 — из села Годылив, 2 — из села Топоривцы, 2 — из села Байракы, по 1 — из сел Попрощивка и Ломачинцы.

Всего в регионе 75 заболевших: 5 человек возрастом до 55 лет, 10 человек возрастом и старше 55 лет и один ребенок. В связи с ростом случаев инфицирования заблокирован въезд и выезд из села Чагор.

В Киеве, где заболели 82 человека, 8 случаев подтверждены за последние сутки. Ужесточается контроль за соблюдением карантина: за несоблюдение самоизоляции киевлянам грозит штраф от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен, в том числе за отдых с "шашлыками".

Хорошие новости сообщил мэр столицы Виталий Кличко: "Из положительного — двое киевлян, имевших заболевание COVID-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", — написал мэр.

Сегодня Минздрав обнародовал список больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом. Названы 240 больниц по всей Украине, куда будут госпитализировать пациентов с COVID-19. При этом Минздрав предупреждает, что туда будут принимать только тех больных, состояние которых ухудшается.

Напомним, что в мире число заболевших от коронавируса перешагнуло за отметку в 700 тысяч. Число выздоровевших превысило 150 тысяч.