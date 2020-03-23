Стало известно, как в Верховной Раде будут "удаленно" принимать законы

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде предлагает использовать для пленарных заседаний в формате видеоконференций программу Microsoft Teams.
Об этом со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию сообщает общественное движение "Честно".
В законопроекте авторства вице-спикер ВР Руслана Стефанчука и его брата, народного депутата от "Слуги народа" Николая Стефанчука, парламенту и комитетам предлагается на протяжении 60 дней собираться на заседания в режиме видеоконференции. Однако исключительно для рассмотрения проектов "особой важности, связанных с предотвращением возникновения и распространения, а также локализацией и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавируса". По словам Арахамии, во время эксперимента будут использовать программу для видеоконференции Microsoft Teams.
Эксперты "Честно" отмечают, что выйти с предложением провести "видеозаседание" может президент Украины или не менее 150 народных депутатов. Они же должны предложить вопросы для рассмотрения. Окончательное решение должен утвердить глава ВР Дмитрий Разумков. В то же время он должен поручить профильным комитетам подготовить к рассмотрению законопроекты, которые предложил гарант или парламентарии.
В свою очередь, аппарат ВР обязан не позже, чем за 24 часа до начала заседаний проинформировать нардепов о его дате, времени и повестке дня. Это должно быть сделано через официальный сайт парламента и рассылку по электронной почте. В таком же виде они получат и законопроекты. При этом такое заседание будет проходить в традиционном помещении парламента, на улице Грушевского, дом 5. Спикер определит точно — это будет сессионный зал или зал согласительного совета. Однако присутствовать может ограниченное количество лиц:
- Глава ВР и два его заместителя
- Докладчики по законопроектам
- Главы или их другие члены профильных комитеты
- Члены Счетной комиссии
- По одному представителю от каждой парламентской фракции или группы
- Сотрудники аппарата ВР, который обслуживают пленарные заседания.
Остальные народные депутаты примут участие в режиме видеоконференции. Перед открытием видеозаседания будет осуществляться запись депутатов, которые присоединились к ним (пока без порядка этой фиксации). Открытым будет считаться заседание, на котором присутствуют минимум 226 народных депутатов и большая часть Счетной комиссии. Голосование будет проходить поименно, начиная с самой многочисленной фракции ("Слуга народа") и заканчивая внефракционными нардепами. В "Честно" отмечают, что процедура будет такой:
- Спикер перечисляет нардепов конкретной фракции по алфавиту, после чего изображение парламентария появляется на информационном табло в зале.
- Нардеп после своего объявления называет свое имя, фамилию, отчество, номер депутатского удостоверения, номер законопроекта, который рассматривается, и после этого говорит — он "за", "против" или "воздержался"
- На голосование одного депутата будет выделено не больше 15 секунд, но при необходимости время могут увеличить.
- После каждого народного депутата представитель Счетной комиссии должен заявить, что волеизъявление парламентария зафиксировано.
- Если нардеп каким-то образом не смог проголосовать, ему дадут такую возможность еще раз — после голосования внефракционных депутатов
- После голосования всех нардепов представитель Счетной комиссии докладывает о результатах, а спикер оглашает решение, сразу же подписывает документ, если его приняли, и передает на подпись президенту
Напомним, что Верховная Рада уже на этой неделе планирует провести внеочередное заседание, на котором хочет рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.