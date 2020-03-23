Стало известно, как в Верховной Раде будут "удаленно" принимать законы

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде предлагает использовать для пленарных заседаний в формате видеоконференций программу Microsoft Teams.

Об этом со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию сообщает общественное движение "Честно".

В законопроекте авторства вице-спикер ВР Руслана Стефанчука и его брата, народного депутата от "Слуги народа" Николая Стефанчука, парламенту и комитетам предлагается на протяжении 60 дней собираться на заседания в режиме видеоконференции. Однако исключительно для рассмотрения проектов "особой важности, связанных с предотвращением возникновения и распространения, а также локализацией и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавируса". По словам Арахамии, во время эксперимента будут использовать программу для видеоконференции Microsoft Teams.

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Эксперты "Честно" отмечают, что выйти с предложением провести "видеозаседание" может президент Украины или не менее 150 народных депутатов. Они же должны предложить вопросы для рассмотрения. Окончательное решение должен утвердить глава ВР Дмитрий Разумков. В то же время он должен поручить профильным комитетам подготовить к рассмотрению законопроекты, которые предложил гарант или парламентарии.

В свою очередь, аппарат ВР обязан не позже, чем за 24 часа до начала заседаний проинформировать нардепов о его дате, времени и повестке дня. Это должно быть сделано через официальный сайт парламента и рассылку по электронной почте. В таком же виде они получат и законопроекты. При этом такое заседание будет проходить в традиционном помещении парламента, на улице Грушевского, дом 5. Спикер определит точно — это будет сессионный зал или зал согласительного совета. Однако присутствовать может ограниченное количество лиц:

Глава ВР и два его заместителя

Докладчики по законопроектам

Главы или их другие члены профильных комитеты

Члены Счетной комиссии

По одному представителю от каждой парламентской фракции или группы

Сотрудники аппарата ВР, который обслуживают пленарные заседания.

Остальные народные депутаты примут участие в режиме видеоконференции. Перед открытием видеозаседания будет осуществляться запись депутатов, которые присоединились к ним (пока без порядка этой фиксации). Открытым будет считаться заседание, на котором присутствуют минимум 226 народных депутатов и большая часть Счетной комиссии. Голосование будет проходить поименно, начиная с самой многочисленной фракции ("Слуга народа") и заканчивая внефракционными нардепами. В "Честно" отмечают, что процедура будет такой:

Спикер перечисляет нардепов конкретной фракции по алфавиту, после чего изображение парламентария появляется на информационном табло в зале.

Нардеп после своего объявления называет свое имя, фамилию, отчество, номер депутатского удостоверения, номер законопроекта, который рассматривается, и после этого говорит — он "за", "против" или "воздержался"

На голосование одного депутата будет выделено не больше 15 секунд, но при необходимости время могут увеличить.

После каждого народного депутата представитель Счетной комиссии должен заявить, что волеизъявление парламентария зафиксировано.

Если нардеп каким-то образом не смог проголосовать, ему дадут такую возможность еще раз — после голосования внефракционных депутатов

После голосования всех нардепов представитель Счетной комиссии докладывает о результатах, а спикер оглашает решение, сразу же подписывает документ, если его приняли, и передает на подпись президенту

Напомним, что Верховная Рада уже на этой неделе планирует провести внеочередное заседание, на котором хочет рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.