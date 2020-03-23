Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.

О возможности внеочередного заседания парламента шла речь на согласительном совете ВР, который 23 марта провели в режиме онлайн.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что во время согласительного совета руководство парламента и фракций обменялись мнениями о возможном внеочередном заседании ВР. При этом она подчеркнула — ни дата заседания, ни повестка дня пока неизвестны.

"Наша фракция за скорейшее проведение заседания. Но оно должно быть тщательно подготовлено. Мы настаиваем, чтобы в повестке дня были исключительно вопросы борьбы с короновирусом, защита медицины и медиков, спасение украинской экономики. Никакого рынка земли, минских пакетов. При этом, что никакой стратегии реанимации экономики у правительства нет", — объяснила она.

При этом Геращенко подчеркнула, что фракция ЕС категорически против введения чрезвычайного положения, потому что видит в этом "чрезвычайные риски для страны и демократии". Выступили в ЕС и против возможного "дистанционного голосования" народных депутатов за определенные решения — соответствующий законопроект на сайте парламента появился в пятницу. Среди его авторов числится вице-спикер Рады Руслан Стефанчук и его брат, нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук. В документе отмечается, что закон будет действовать всего 60 дней со дня вступления в силу и позволит собираться ВР, а также парламентским комитетом в режиме видеоконференции. Правда, там не указана процедура подсчета голосов при таких "дистанционных голосованиях".

Отметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также не смог назвать дату внеочередного заседания парламента, отметив, что половина фракций готова к дистанционному голосованию, а другая половина выступает против. Однако источник в "Слуга народа" заявил "Обозревателю", что заседания может состояться 25 или 26 марта. Среди вопросов — введение ЧП из-за коронавируса, сокращение бюджетных расходов и пакет стимулирующих мер, который поможет оставить экономику и социальную сферу под контролем.

При этом замглавы фракции "Голос" Ярослав Железнюк в комментариях "Интерфакс-Украина" отметил, что большинство фракций парламента выступают против введения чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что финального решения по вопросам, которые обсуждались на согласительном совете еще нет.

Напомним, что ранее Кабинет министров предложил разработать законопроект, который позволил бы в условиях коронавирусной инфекции разным органам власти передавать друг другу свои полномочия по управлению страной.