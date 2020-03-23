Политика и экономика 1 час назад

Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине

Всего собираются рассмотреть на внеочередном заседании три вопроса

Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине
Президиум Верховной Рады/Фото: пресс-служба парламента

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем.

О возможности внеочередного заседания парламента шла речь на согласительном совете ВР, который 23 марта провели в режиме онлайн.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что во время согласительного совета руководство парламента и фракций обменялись мнениями о возможном внеочередном заседании ВР. При этом она подчеркнула — ни дата заседания, ни повестка дня пока неизвестны.

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"Наша фракция за скорейшее проведение заседания. Но оно должно быть тщательно подготовлено. Мы настаиваем, чтобы в повестке дня были исключительно вопросы борьбы с короновирусом, защита медицины и медиков, спасение украинской экономики. Никакого рынка земли, минских пакетов. При этом, что никакой стратегии реанимации экономики у правительства нет", — объяснила она.

При этом Геращенко подчеркнула, что фракция ЕС категорически против введения чрезвычайного положения, потому что видит в этом "чрезвычайные риски для страны и демократии". Выступили в ЕС и против возможного "дистанционного голосования" народных депутатов за определенные решения — соответствующий законопроект на сайте парламента появился в пятницу. Среди его авторов числится вице-спикер Рады Руслан Стефанчук и его брат, нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук. В документе отмечается, что закон будет действовать всего 60 дней со дня вступления в силу и позволит собираться ВР, а также парламентским комитетом в режиме видеоконференции. Правда, там не указана процедура подсчета голосов при таких "дистанционных голосованиях".

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Отметим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также не смог назвать дату внеочередного заседания парламента, отметив, что половина фракций готова к дистанционному голосованию, а другая половина выступает против. Однако источник в "Слуга народа" заявил "Обозревателю", что заседания может состояться 25 или 26 марта. Среди вопросов — введение ЧП из-за коронавируса, сокращение бюджетных расходов и пакет стимулирующих мер, который поможет оставить экономику и социальную сферу под контролем.

При этом замглавы фракции "Голос" Ярослав Железнюк в комментариях "Интерфакс-Украина" отметил, что большинство фракций парламента выступают против введения чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что финального решения по вопросам, которые обсуждались на согласительном совете еще нет.

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Напомним, что ранее Кабинет министров предложил разработать законопроект, который позволил бы в условиях коронавирусной инфекции разным органам власти передавать друг другу свои полномочия по управлению страной.

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