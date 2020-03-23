Политика 20 минут назад

САП начала расследование, почему Кабмин Гончарука не запретил экспорт масок

Должностных лиц Кабмина обвиняют в служебной халатности при противодействии коронавирусу

САП начала расследование, почему Кабмин Гончарука не запретил экспорт масок САП начала расследование, почему Кабмин Гончарука не запретил экспорт масок
Алексей Гончарук. Фото: DR

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров времен Алексея Гончарука при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавируса COVID-19.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба САП.

В частности, указано, что заместителем Генерального прокурора — руководителем САП Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина.

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Так, согласно обнародованной информации, 31 января и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны в адрес премьер-министра направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавируса Covid-19.

"Однако Кабинетом министров тогда фактически проигнорированные вышеуказанные меры, так и не были приняты. 23 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины", — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Ранее Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство против должностных лиц Харькова в связи с тем, что в областном центре не ввели карантин в детских садах и школах из-за коронавируса.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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