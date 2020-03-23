САП начала расследование, почему Кабмин Гончарука не запретил экспорт масок

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров времен Алексея Гончарука при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавируса COVID-19.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба САП.

В частности, указано, что заместителем Генерального прокурора — руководителем САП Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина.

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Так, согласно обнародованной информации, 31 января и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны в адрес премьер-министра направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавируса Covid-19.

"Однако Кабинетом министров тогда фактически проигнорированные вышеуказанные меры, так и не были приняты. 23 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 УК Украины", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Ранее Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство против должностных лиц Харькова в связи с тем, что в областном центре не ввели карантин в детских садах и школах из-за коронавируса.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.