Общество 40 минут назад

Против харьковского горсовета открыли уголовное производство из-за отказа вводить карантин

В Харькове не ввели карантин в детсадах и школах

Против харьковского горсовета открыли уголовное производство из-за отказа вводить карантин Против харьковского горсовета открыли уголовное производство из-за отказа вводить карантин
Геннадий Кернес. Фото: 24 канал

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в Харькове не ввели карантин в детских садах и школах из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает "Громадське" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (части 1 статьи 325 УК) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета.

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Расследовать уголовное производство будут органы полиции, прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство.

В свою очередь, Харьковский городской голова Геннадий Кернес в своем Telegram-канале сообщил, что в областном центре вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей.

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По его словам, с 13 марта и три ближайшие недели будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шопинг-моллах. Спортивные мероприятия переносятся, а для неспортивных — вводится ограничение на количество участников до 60 человек.

В то же время карантинные мероприятия в школы и детские сады распространяться не будут.

"Причина первая — за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости ОРВИ в школах. Причина вторая — куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина, совершенно непонятно, и для многих из них это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше в ближайшее время пересидеть дома — руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, кстати, скоро каникулы — с 23-го по 29 марта", — отметил мэр.

При этом, как подчеркнул Кернес, в школах тоже будут введены ограничения: для средних и старших классов будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. Утром дети будут проходить медицинский осмотр. Сами же школы будут дополнительно дезинфицировать.

Другие меры, включая изменения в работе транспорта, в городе не будет.

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Геннадий Кернес уточнил, что в Харькове нет ни одного случая заражения коронавирусом, тогда как все профильные лечебные учреждения подготовлены к приему больных.

"Все описанные выше мероприятия мы проводим превентивно, чтобы таких больных в нашем любимом Харькове и не появилось. Уверен, харьковчане с пониманием отнесутся к некоторым неудобствам, связанным с предотвращением заболевания COVID-19", — подчеркнул городской голова.

Напомним, 12 марта из-за распространения в Европе китайского коронавируса в Украине введен карантин по всей стране.

Ранее стало известно, что Киев закрывает школы, детсады и вузы из-за угрозы коронавируса. В частности, учебный процесс приостанавливается предварительно до конца марта.

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