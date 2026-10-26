ВСУ ударили по российскому заводу, производящему детали авиабомб: что известно о последствиях

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по цеху по производству элементов питания на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Предприятие единственное в РФ производило батареи для модулей коррекции авиабомб.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Цех производства элементов питания для средств поражения противника на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. На территории предприятия возник пожар", - говорится в сообщении.

Предприятие "Энергия" является единственным в РФ производителем специальных батарей для модулей планировки и коррекции авиабомб, а также производит элементы питания для комплекса "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значений для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать.

Елецкий завод "Энергия" производит:

аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;

литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;

электрохимические конденсаторы: используются для нужд Министерства обороны РФ;

светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

Военное командование также обнародовало подтвержденные данные о результатах предварительных специальных операций. В частности, при ударе 23 октября был уничтожен основной цех по производству микросхем, а также повреждено здание и серверы предприятия "Протон-Электротекс" в городе Орел.

Уничтожение этих мощностей ограничит способности противника производить электронные комплектующие для баллистических и крылатых ракет.

Ранее, в ночь на 22 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников, одной из целей которой стало оборонное предприятие в городе Серпухове. Он подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) Минобороны РФ, производит оружие и боеприпасы, а также ремонтирует артиллерийские системы и комплексы противовоздушной обороны.