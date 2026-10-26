UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Наличный курс:

USD

46,00

45,74

EUR

51,60

51,31

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

ВСУ ударили по российскому заводу, производящему детали авиабомб: что известно о последствиях

ВСУ ударили по заводу "Энергия" в РФ
ВСУ ударили по заводу "Энергия" в РФ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по цеху по производству элементов питания на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области. Предприятие единственное в РФ производило батареи для модулей коррекции авиабомб.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Цех производства элементов питания для средств поражения противника на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. На территории предприятия возник пожар", - говорится в сообщении.

Предприятие "Энергия" является единственным в РФ производителем специальных батарей для модулей планировки и коррекции авиабомб, а также производит элементы питания для комплекса "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значений для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать.

Елецкий завод "Энергия" производит:

  • аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники;
  • литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;
  • электрохимические конденсаторы: используются для нужд Министерства обороны РФ;
  • светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

Военное командование также обнародовало подтвержденные данные о результатах предварительных специальных операций. В частности, при ударе 23 октября был уничтожен основной цех по производству микросхем, а также повреждено здание и серверы предприятия "Протон-Электротекс" в городе Орел.

Уничтожение этих мощностей ограничит способности противника производить электронные комплектующие для баллистических и крылатых ракет.

Ранее, в ночь на 22 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников, одной из целей которой стало оборонное предприятие в городе Серпухове. Он подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) Минобороны РФ, производит оружие и боеприпасы, а также ремонтирует артиллерийские системы и комплексы противовоздушной обороны.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности