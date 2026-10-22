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Удар по Подмосковью: пылает военный завод, где ремонтируют системы ПВО

Последствия атаки
Пылает военный завод, где ремонтируют системы ПВО

В ночь на 22 октября Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников, одной из целей которой стало оборонное предприятие в городе Серпухове.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, с вечера в направлении Москвы двигались 630 дронов, из которых 163 якобы сбили на подлете в город. В районе села Вороново в результате налета пострадали два человека.

Издание Astra по видеозаписям очевидцев установило, что в Серпухове удар пришелся по территории военного завода "75 Арсенал", где прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Местные жители также заявляли в чатах о прилете по меньшей мере трех ракет.

Это предприятие подчиняется Главному ракетно-артиллерийскому управлению (ГРАУ) Минобороны РФ, производит оружие и боеприпасы, а также ремонтирует артиллерийские системы и комплексы противовоздушной обороны.

Атаки в Липецкой, Тульской и Воронежской областях

Этой же ночью под ударами беспилотников оказались еще несколько российских регионов:

  • Липецка область: по данным губернатора Игоря Артамонова, пострадал мужчина 2001 года рождения, на которого упали обломки сбитого БпЛА. Повреждены окна и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, поликлиника № 7, а также верхние этажи жилого комплекса "Атмосфера", где произошел пожар;
  • Тульская область: глава региона Дмитрий Миляев заявил об уничтожении 70 дронов. Зафиксировано повреждение частных домов в Заокском районе и Туле без пострадавших;
  • Воронежская область: губернатор Александр Гусев сообщил об избиении 44 беспилотников. В одном из районов повреждены частные дома и многоквартирный дом, в другом — линии электроснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде после массированной атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ и химзавода, когда в ночь на 2 октября беспилотники атаковали промышленную инфраструктуру Волгоградской области России.

Автор:
Максим Кольц

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