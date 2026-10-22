Удар по Підмосков'ю: палає військовий завод, де ремонтують системи ППО

У ніч на 22 жовтня Московський регіон зазнав масованої атаки безпілотників, однією з цілей якої стало оборонне підприємство в місті Серпухові.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, з вечора в напрямку Москви рухалися 630 дронів, із яких 163 нібито збили на підльоті до міста. У районі села Вороново внаслідок нальоту постраждали двоє людей.

Видання Astra за відеозаписами очевидців встановило, що в Серпухові удар припав по території військового заводу "75 Арсенал", де прогримів вибух і спалахнула пожежа. Місцеві жителі також заявляли в чатах про приліт щонайменше трьох ракет.

Це підприємство підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ) Міноборони РФ, виробляє зброю та боєприпаси, а також ремонтує артилерійські системи і комплекси протиповітряної оборони.

Атаки в Липецькій, Тульській та Воронезькій областях

Цієї ж ночі під ударами безпілотників опинилися ще кілька російських регіонів:

Липецька область: за даними губернатора Ігоря Артамонова, постраждав чоловік 2001 року народження, на якого впали уламки збитого БпЛА. Пошкоджено вікна й фасади кількох приватних та багатоквартирних будинків, поліклініку № 7, а також верхні поверхи житлового комплексу "Атмосфера", де сталася пожежа;

Тульська область: очільник регіону Дмитро Міляєв заявив про знищення 70 дронів. Зафіксовано пошкодження приватних будинків у Заокському районі та Тулі, без постраждалих;

Воронезька область: губернатор Олександр Гусєв повідомив про збиття 44 безпілотників. В одному з районів пошкоджено приватні оселі та багатоквартирний будинок, в іншому — лінії електропостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Волгограді після масованої атаки дронів спалахнула пожежа в районі НПЗ та хімзаводу, коли в ніч на 2 жовтня безпілотники атакували промислову інфраструктуру Волгоградської області Росії.