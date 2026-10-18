Дрони атакували нафтовий термінал, дата-центр "ВКонтакте" та склад Ozon під Санкт-Петербургом

У ніч проти 18 жовтня безпілотники масовано атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область.Під удар потрапили нафтовий термінал, логістичний склад Ozon поблизу Санкт-Петербургу та центр обробки даних "ВКонтакте", що спричинило збій у роботі сервісів

Як пише Dilo, про це повідомляють Exilenova+ та ASTRA.

Удар по нафтовому терміналу

Атаку на нафтовий термінал підтвердив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Так, після атаки дронів сталася пожежа резервуарного парку на території Петербурзького нафтового термінала.

Згідно з сайтом компанії, він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні. На його території розташовано 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а загальна пропускна спроможність терміналу становить 12,5 млн тонн на рік.

Раніше "Петербурзький нафтовий термінал" вже був атакований 3 червня, що підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Атака на дата-центр та пожежа на складі Ozon

Крім цього у Санкт-Петербурзі було атаковано дата-центр "ВКонтакте" та електропідстанцію "Східна", внаслідок чого частина міста залишилася без світла.

У соцмережі після удару по дата-центру "ВКонтакте" сталися масштабні збої. OSINT-експерт ASTRA проаналізувавши надіслане читачами відео, підтвердив, що атакували саме дата-центр, а також підстанцію, яка знаходиться поруч. Вони розташовані в селі Новосергіївка Всеволзького району Ленінградської області на адміністративному кордоні з Санкт-Петербургом.

Також у Санкт-Петербурзі горить склад Ozon. Інформацію підтвердили у компанії. Там повідомили, що після атаки на логістичний центр у Петербурзі співробітників евакуювали, постраждалих немає.

Міноборони РФ твердить, що за ніч вдалося збити більше тисячі українських безпілотників. За даними відомства, це одна з найбільших атак України за останній час.

Нагадаємо, 14 жовтня у російському місті Балаково Саратовської області безпілотники атакували мегадата-центр Сбербанку та металургійний завод "Балаково".