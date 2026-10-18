Дроны атаковали нефтяной терминал, дата-центр "ВКонтакте" и склад Ozon под Санкт-Петербургом.

В ночь на 18 октября беспилотники массированно атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Под удар попали нефтяной терминал, логистический состав Ozon вблизи Санкт-Петербурга и центр обработки данных "ВКонтакте", что повлекло за собой сбой в работе сервисов

Как пишет Dilo, об этом сообщают Exilenova+ и ASTRA .

Удар по нефтяному терминалу

Атаку на нефтяной терминал подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Так, после атаки дронов произошел пожар резервуарного парка на территории Петербургского нефтяного терминала.

Согласно сайту компании, он является одним из самых больших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. На его территории расположен 21 резервуар для хранения нефтепродуктов, а общая пропускная способность терминала составляет 12,5 млн. тонн в год.

Ранее "Петербургский нефтяной терминал" уже был атакован 3 июня, что подтвердили в Генштабе ВСУ.

Атака на дата-центр и пожар на складе Ozon

Кроме этого в Санкт-Петербурге были атакованы дата-центр "ВКонтакте" и электроподстанция "Восточная", в результате чего часть города осталась без света.

В соцсети после удара по дата-центру "ВКонтакте" произошли масштабные сбои. OSINT-эксперт ASTRA проанализировав присланное читателями видео, подтвердил, что атаковали именно дата-центр, а также находящуюся рядом подстанцию. Они расположены в селе Новосергеевка Всеволжского района Ленинградской области на административной границе с Санкт-Петербургом.

Также в Санкт-Петербурге горит склад Ozon. Информацию подтвердили в компании. Там сообщили, что после атаки на логистический центр в Петербурге сотрудников эвакуировали, пострадавших нет.

Минобороны РФ утверждает, что за ночь удалось сбить более тысячи украинских беспилотников. По данным ведомства, это одна из самых больших атак Украины за последнее время.

Напомним, 14 октября в российском городе Балаково в Саратовской области беспилотники атаковали мегадата-центр Сбербанка и металлургический завод "Балаково".