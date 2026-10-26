ЗСУ вдарили по російському заводу, що виготовляє деталі авіабомб: які наслідки

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по цеху з виробництва елементів живлення на підприємстві “Енергія” у місті Єлець Липецької області. Підприємство єдине в РФ виробляло батареї для модулів корекції авіабомб.

Як пише Dilo, про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області РФ. На території підприємства виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Підприємство "Енергія" є єдиним у РФ виробником спеціальних батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє елементи живлення для комплексу "Искандер-М" і крилатих ракет морського базування.

Завод перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу. Втім, він продовжував працювати.

Єлецький завод "Енергія" виготовляє:

акумулятори та батареї: для безпілотних літальних апаратів, авіації, морського флоту, радіотехніки;

литій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;

електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб Міністерства оборони РФ;

світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

Військове командування також оприлюднило підтверджені дані щодо результатів попередніх спеціальних операцій. Зокрема, під час удару 23 жовтня було знищено основний цех із виробництва мікросхем, а також пошкоджено будівлю та сервери підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел.

Знищення цих потужностей обмежить спроможності противника виготовляти електронні комплектуючі для балістичних і крилатих ракет.

Раніше, у ніч на 22 жовтня Московський регіон зазнав масованої атаки безпілотників, однією з цілей якої стало оборонне підприємство в місті Серпухові. Воно підпорядковується Головному ракетно-артилерійському управлінню (ГРАУ) Міноборони РФ, виробляє зброю та боєприпаси, а також ремонтує артилерійські системи і комплекси протиповітряної оборони.