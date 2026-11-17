Від початку вересня Росія завдала понад 1000 ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це для ремонтів пошкоджених об'єктів потрібне додаткове обладнання.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з наглядовою радою "Укренерго".

За його словами, більшість російських атак припадає на високовольтні підстанції. Тому Україні потрібно більше обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Його шукають за підтримки міжнародних партнерів, які також допомагають залучати фінансування.

Основним майданчиком для акумуляції допомоги залишається Фонд підтримки енергетики України. Міненерго спільно з директором Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським опрацьовує створення робочої групи для реагування на запити "Укренерго".

Паралельно триває будівництво захисних споруд на ключових енергетичних об'єктах у великих містах. Однак, у частині регіонів зафіксовано відхилення від графіка виконання робіт. У зв'язку з цим від "Укренерго" очікують визначення відповідального керівника, який опікуватиметься цим напрямом.

Нагадаємо, 17 листопада внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури була знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.