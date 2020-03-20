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СБУ помешала вывозу из Украины 80 тысяч респираторных масок (ФОТО)

Ориентировочная стоимость товаров противоэпидемического назначения свыше 3,4 млн грн

СБУ помешала вывозу из Украины 80 тысяч респираторных масок (ФОТО) СБУ помешала вывозу из Украины 80 тысяч респираторных масок (ФОТО)
Контрабанда масок. Фото: СБУ

В Закарпатской области Служба безопасности Украины помешала попытке незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза, сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что в ходе таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

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"Кроме того, в таможенной декларации дельцы внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет свыше 3,4 млн грн", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по статье 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.

Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальных.

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12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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