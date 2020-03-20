СБУ помешала вывозу из Украины 80 тысяч респираторных масок (ФОТО)

В Закарпатской области Служба безопасности Украины помешала попытке незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

На посту "Тиса" Закарпатской таможни правоохранители остановили грузовик, который следовал в одну из стран Евросоюза, сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что в ходе таможенного досмотра транспортного средства было обнаружено 80 тысяч респираторных масок, которые злоумышленники пытались вывезти за границу, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

"Кроме того, в таможенной декларации дельцы внесли ложные сведения о количестве и качестве товара, ориентировочная стоимость которого составляет свыше 3,4 млн грн", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по статье 472 Таможенного кодекса Украины, на изъятые средства защиты наложен арест.

Напомним, по состоянию на 10:00 20 марта в Украине зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, из них 3 — летальных.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

17 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.