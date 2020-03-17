Ещё раз про маски: как защищаться от коронавируса, рекомендует "Корпорация монстров"

Утром увидела бабушку, лет 80, которая шла по безлюдной улице в хирургической маске, которую, судя по состоянию, она уже несколько раз постирала... Чуть не расплакалась.

Попробуем ещё раз.

Одна важная вещь, которую необходимо усвоить: все маски и респираторы, о которых говориться ниже — одноразовые, только у каких-то срок ношения 2-3 часа, а у каких-то — 6-8 часов.

Маска "лишний раз не потрогаю лицо"

Маска "хирургическая" (обычные одноразовые, на ушках), которые сейчас по цене кокаина. Такие Маски надевают на больных. Они сдерживают мокроту при кашле и чихании. Здорового может защитить максимум от "лишний раз потрогаю лицо". Если вы носите такую маску из соображений "не трогать лицо" — не забывайте, что максимум в ней можно находиться два часа!

Также для этих целей можно использовать любую шитую маску из любой х/б ткани. Только стирайте ее регулярно и после этого проглаживайте.

Если вы НЕ находитесь в толпе — Маска НЕ НУЖНА!

Соблюдайте дистанцию в любом случае! Если учитывать, что вирус может распространять человек без симптомов, то единственный вариант не заразиться без респиратора — находиться от него на настоянии 2-х метров.

Ношение масок без фильтров длительное время может привести к самоинфицированию.

Бактериальные пневмонии, например, никто еще не отменял.

Респираторы

Защита от 6-8 часов. Тоже одноразовые!

Существует нескольких степеней защиты.

Маркировка ffp1. Респиратор, по сути, для строителей. От вирусов не защитит. Создаёт иллюзию.

Маркировка Ffp2. Респиратор отлично подойдёт для посещений людных мест.

Маркировка Ffp3. Подходят для врачей, работающих в "эпицентре". Стоят сейчас запредельных денег, но их все равно скупают все кому не лень. Покупая такие респираторы, мы создаём ажиотаж и оставляем врачей незащищенными.

Перчатки

Имейте в виду, что вирус распространяется не только воздушно-капельным путём, но и контактно-бытовым (и даже чаще, чем все думают). Итак, перчатки!

Желательно одноразовые, но если нет уже возможности купить — носим любые. Вышел из дома — надел. Все делаем в перчатках. Вернулся домой — снял и выкинул (если одноразовые). Постирал, прогладил, если обычные.

Не трогаем лицо! С перчаток вы можете перенести вирус на лицо очень даже просто. Уделите этому особое внимание. Мы даже не представляем, как часто трогаем руками лицо.

Коронавирус может сохранять жизнеспособность:

В воздухе — до 3 часов. На меди — до 4 часов. На картоне — до 24 часов.

На пластике и нержавеющей стали — 2-3 дня

Очки

Напомню ещё, что носить любые маски или респираторы нет смысла, если вы не носите очки. Слизистая глаз также пропускной пункт для вируса.

Желательно закрытые со всех сторон, по типу "очки-маска". Но если нет — любые. В магазин, в больницу или ещё куда-то, где много людей, хоть лыжную маску (хорошая, кстати, вещь сейчас оказалась)!

Телефоны

Постоянно дезинфицировать. Желательно, пользоваться наушниками — так вы меньше подносите телефон к лицу.

Ключи

Также необходимо дезинфицировать ключи. Есть версия, что на металле вирус живет до 2-х суток.

Руки

Берегите руки от частой дезинфекции с помощью средств. Если есть возможность, лучше мыть чаще водой с мылом. От частого употребления этих средств кожа травмируется и появляются микротрещина. Проблема медработников. Таким образом вы подвергаете себя ещё большей опасности. Используйте в случае, когда совсем нет доступа к воде и мылу.

Деньги

Постарайтесь чаще оплачивать все телефоном. Если нет такой функции — берите деньги только в перчатках.

Волосы

Длинные волосы лучше собирать в хвост, косичку. Можно носить кепку или бандану — и стильно, и безопаснее. На собственном опыте заметила, что когда хожу с распущенными волосами, постоянно их поправляю и трогаю лицо при этом. С этим нужно что-то делать.

Ну вроде бы, все. Берегите себя.

Ответ на комментарий: "Минздрав в приказе 663 рекомендует маски только больным".

Опыт Кореи говорит, что лучше маски надевать на всех, если люди контактируют. Потому что бессимптомный человек, но уже носитель, может, разговаривая с вами, распространять вирус воздушно-капельным путём. Конечно, если учитывать, что вирус живет 2-3 часа в воздухе, то всем нужен респиратор, плотно прилегающий к лицу, и очки. Но, учитывая наши реалии, — носить респираторы, плотно прилегающие к лицу, может себе позволить только тот, кто имеет лишние 3600 грн в месяц (респиратор по 120 грн за одну штуку в день) — это нереально.

Катерина Ножевникова, директор Благотворительного фонда "Корпорация Монстров"

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