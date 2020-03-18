Кабмин предлагает органам власти меняться своими полномочиями на период карантина

Кабинет министров предлагает разработать законопроект, который позволил бы в условиях коронавирусной инфекции разным органам власти передавать друг другу свои полномочия по управлению страной.

О такой инициативе на заседании правительства 18 марта заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, а премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал эту идею.

"Мы, на самом деле, не знаем, какие последствия будут — будет ли Верховная Рада заблокирована, или Кабинет министров, или Президент. Неизвестно, кто не сможет работать из-за болезни. Поэтому согласен с предложением разработать законопроект, который на время эпидемии коронавируса даст возможность государственным органам власти делегировать свою часть полномочий другому органу власти для принятия критически необходимых для жизнедеятельности страны решений", — подчеркнул Шмыгаль.

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Однако народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев указал на определенные проблемы такого решения. "Это законом может не ограничиться — есть конституционные разделения полномочий между ветками власти и закон не сможет заменить прямое действие Конституции Украины. Вопрос чрезвычайного положения прописан в Конституции Украины и обойти это невозможно. Исключить ВР из этого процесса — нереально", — добавил он.

В свою очередь Аваков подчеркнул, что процедурные вопросы должны решить непосредственно законодатели. Премьер-министр озвучил предложение подготовить такой документ Министерству юстиции.

Напомним, что Кабинет министров, по словам Шмыгаля, готов к введению чрезвычайного положения (ЧП) в Украине для предотвращения коронавируса.