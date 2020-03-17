Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение — Шмыгаль

Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения (ЧП) в Украине для предотвращения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде, сообщает РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что в дальнейшем правительство готово к внедрению ЧП.

"Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", — заявил премьер.

Он добавил, что Кабмин в случае необходимости будет готов к введению чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 17 марта 2020 года экстренное заседание СНБО, на котором обсудят возможность введения чрезвычайного положения по всей стране.

Ранее глава государства в эфире ток-шоу "Свобода слова" не исключал введения ЧП по всей стране для предотвращения эпидемии коронавируса.