СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 17 марта 2020 года экстренное заседание СНБО, на котором обсудят возможность введения чрезвычайного положения по всей стране. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине.

"Основным вопросом рассмотрения СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Рады", — отметил источник.

Сам Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV пообещал ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса, если это потребуется.

"Вы слышали, что президент Французской Республики Эмманюэль Макрон сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Пока мы не дошли до этой ситуации, но я честно скажу, если это будет нужно — мы введем чрезвычайное положение", — заверил президент.

Правда, при этом, он уточнил, что имеются в виду области, где есть заболевания коронавирусом.

Напомним, 16 марта 2020 года Президент Владимир Зеленский, из-за распространения коронавирусной инфекции, создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19. Основной задачей совета станет мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 17 марта 2020 года киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Отметим, что сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).