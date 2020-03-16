Зеленский возглавил борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский, из-за распространения коронавирусной инфекции, создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

"Основной задачей совета станет мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению. COVID-19 в Украине. Совет имеет право получать в установленном порядке от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы", — говорится в указе.

Кроме того, члены совета получат право приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Войдут в новый орган 14 человек. Возглавит его сам Зеленский. Кроме того, членами органа станут глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Госпогранслужбы Сергей Дайнеко, глава Минздрава Илья Емец, руководитель ОП Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко и миинстр инфраструктуры Владислав Криклий. Также с вирусом будут бороться глава МИД Дмитрий Кулеба, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, руководитель Генштаба Руслан Хомчак, помощник президента Серегй Шефир и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Верховная Рада Украины изменит график работы в связи с коронавирусом и до 3 апреля 2020 года будет работать в комитетах.

"Вы все хорошо проинформированы о ситуации, которая разворачивается не только в Украине, но и во всем мире. Я призываю всех отложить политические составляющие, чтобы Верховная Рада продемонстрировала единую и консолидированную работу и позицию в отношении вызовов, которые стоят перед нашим государством", — заявил Разумков.

Спикер Рады напомнил, что в настоящее время уже ограничен доступ в парламент и комитеты. При этом, спикер анонсировал внеочередное заседание Верховной Рады в ближайшее время.