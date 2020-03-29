Вопреки ожиданиям 82% онлайн-бизнеса ощутили падение во время карантина — исследование

Несмотря на ожидания многих предпринимателей о том, что во время карантина онлайн-бизнес ощутит рост, 82% владельцев онлайн-бизнеса заявили, что ощутили падение спроса.

Об этом идет речь в исследовании компании Finmap, сервиса для управления финансами МСБ, который провел опрос 63 владельцев бизнеса в Украине из таких отраслей как торговля, производство, строительство, образование, IT, HoReCa, дизайн и архитектура.

Почти 80% опрошенных предпринимателей отметили, что уже понесли убытки, и только 7.9 % — почувствовали рост продаж, а 12.7 % — пока что не ощутили влияния кризиса. Почти 42% опрошенных почувствовали падение продаж на 80-100%, то есть понесли большие убытки.

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"Хотя бытует мнение, что онлайн сейчас вырвется вперед с огромной силой, результаты опроса показали другое. 82% из 100% опрошенных владельцев онлайн-бизнеса чувствует снижение спроса в сравнении с показателем 77% в офлайн и 80% — бизнеса, который присутствовал в обоих каналах. Онлайн также показал наименьший процент роста в сравнении с другими — 9% против 14% (офлайн) и 13% (оба канала)", — рассказали в Finmap.

Однако, здесь также важно учитывать не только долю бизнеса, которого коснулись события, но и то, насколько эти события на него повлияли. По итогам опроса бизнес в онлайн в среднем почувствовал "просадку" продаж в 61%, офлайн — в 80%, те компании, которые были представлены в обоих каналах — в 64%. Это говорит о том, что денег больше всего потерял офлайн, необеспеченный запасным планом на такие случаи как сегодня.

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Как и ожадалось, наибольшее падение чувствует сегмент HoReCa (гостиницы, рестораны и так далее) — 100%, то есть все из опрошенных ощутили снижение уровня продаж. На втором месте — дизайн, архитектура, проектирование. Следом — рынок образования (в большинстве своем офлайн и те, кто присутствуют в обоих каналах). Далее — строительство, IT, торговля, и заключает список производство.

Внутри категории в среднем продажи упали в отрасли торговли — на 59%, дизайна и архитектуры — на 45%, производства — на 73%, строительства — на 80%, образования — на 75%, IT — на 32,5%, HoReCa — на 84%.

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В ответ на кризис практически треть респондентов выбрали стратегию полного перехода в онлайн (те, кто ранее был представлен только в офлайн либо в обоих каналах). Четверть отметила переход сотрудников на удаленную работу. 11% указали, что вынуждены были полностью остановить работу — в основном среди них такие отрасли как строительство, салоны красоты, HoReCa. Также предприниматели отметили следующие действия как ответ на кризис:

➡️ сокращение расходов (6%);

➡️ снижение стоимости товаров / услуг (4%);

➡️ отмена мероприятий (4%); 4% — поиск новой целевой аудитории (например, ориентация на англоязычную аудиторию);

➡️ направление сил на то, на что всегда не хватало времени, а именно — аналитику, стратегическое планирование, образование (4%);

➡️ развитие доставки (2%);

➡️ изменение канала сбыта (например, размещение товаров в супермаркетах) и перенос заказов на время по окончанию карантина (2%).

Авторы исследования также поделились месседжом одного из опрошенных предпринимателей: "Так будет не всегда. Получайте новый опыт. Жизнь не останавливается. Сейчас происходит проверка, насколько ваш продукт кому-то нужен, и как он меняет жизнь людей".

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Напомним, ранее сообщалось о том, какими будут последствия для экономики Украины в случае продления карантина.