Lifestyle вчера, 16:00

Сеть кинотеатров "Планета кино" решила спасаться продажей сертификатов на будущие сеансы

Стоимость сертификата — 100 гривен, его до 1 ноября можно будет обменять на билет на любой сеанс в кинотеатре — хоть на обычный, хоть на премьеру в IMAX

Сеть кинотеатров "Планета кино" решила спасаться продажей сертификатов на будущие сеансы Сеть кинотеатров "Планета кино" решила спасаться продажей сертификатов на будущие сеансы
Фото: mag.relax.ua

В связи с вынужденным закрытием кинотеатров из-за ограничений, вызванных карантином, и ввиду потери доходов сеть кинотеатров "Планета кино" решила спасаться продажей 100-гривневых сертификатов, которые можно будет обменять на билеты в кино, когда сеть возобновит работу. 

Об этом рассказал сооснователь сети Анатолий Козловский. 

Предложение состоит в том, что посетители покупают сегодня сертификаты на сумму 100 гривен, а когда кинотеатры откроются, сертификаты можно будет обменять на билеты в кино, причем любой сеанс и в любое время. "VIP места — пожалуйста, RE'LUX — тоже можно, IMAX на премьерный показ — тоже да!" — пообещал Козловский. 

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По его словам, сети сегодня сложно настолько, как будто "тебе 15 и это твои первые очень серьезные отношения, а она не ставит статус "в отношениях" в социальной сети".

"Но, мы не унываем и подготовили для наших друзей крутейшие сертификаты, которые вы можете погасить как только "Планета кино" откроет свои двери после карантина", — написал сооснователь сети.

В сети добавили, что "впереди много премьер и ретроспектив, которые стоит увидеть на большом экране". "А потому мы уверены, что жалеть о такой инвестиции не придется", — говорится в сообщении на сайте сети

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Сертификаты будут действовать до 1 ноября 2020 года. "И есть техническое ограничение — не более 10 сертификатов в одном заказе, но можно сделать любое количество заказов", — сообщили в "Планете кино". 

Напомним, ранее в комментарии Delo.ua Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино", заявлял, что потери выручки их сети кинотеатров от "карантинного простоя" (который начался 12 марта) могут превысить 100 миллионов гривен

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