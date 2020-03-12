На данный момент в Киеве временно закрылись 13 кинотеатров - "Планета кино" (2 кинотеатра), "Мультиплекс" (8 кинотеатров) и "Оскар" (2 кинотеатра), "Жовтень". И, как выяснило delo.ua, закрытия будут продолжаться в других городах.

Первым дал комментарий о дальнейших шагах, которые менеджмент компании будет предпринимать во время карантина, Дмитрий Деркач, совладелец сети кинотеатров "Планета кино".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Дмитрий, вчера вечером, накануне начала карантина, вы объявили о закрытии кинотеатров в Киеве, то есть еще до решения комиссии КГГА, которая не требовала, а рекомендовала закрыть кинотеатры. Почему? Рестораны, например, продолжают работать. Будете ли закрываться в других городах?

Можно было возмущаться, спорить с решением госорганов, что-то доказывать, судиться, но мы решили, что мы готовы пойти на все убытки ради безопасности наших зрителей. Закрылись в Киеве (2 кинотеатра) и в Харькове (2 кинотеатра) до апреля. Скорее всего, что на днях закроем кинотеатры и в других городах — Одессе (2 кинотеатра), Днепре и Сумах.

Какие закладываете финансовые потери из-за временного закрытия кинотеатров до конца марта?

Наши потери по выручке могут превысить 100 миллионов гривен при наихудшем сценарии.

Что имеете виду под наихудшим сценарием?

Это если все кинотеатры закроем, а студии будут переносить премьеры фильмов не только с марта, но еще и с апреля, что уже происходит с некоторыми фильмами. Пока сложно прогнозировать. Все будет зависеть от ситуации с карантинами в Китае, США. Это огромные рынки для киностудий. Если будут карантины в этих странах, то студии будут переносить релизы.

Корректна ли такая цифра: аренда составляет около 15% валовой выручки кинотеатра в ТРЦ?

Не совсем. Но затраты на аренду очень большие.

Будут ли дистрибьюторы требовать от "Планеты кино" возмещения за то, что расписанные на март фильмы не будут показаны?

Нет. Дистрибьюторам мы платим процент от выручки от проданных билетов. Продаж не будет — соответственно, мы не сможем им ничего платить. Мы с ними "в одной лодке".

Как вы поступите с сотрудниками — отправите их в оплачиваемый отпуск или в отпуск за свой счет, или будет платить зарплату и найдете им работу? Сколько человек временно не будут работать?

У нас в компании по всем кинотеатрам и в центральном офисе работает около 700 сотрудников. Мы еще не приняли окончательное решение, как правильно оформить юридически наши инициативы. Возможно, это будет простой или отпуск. Но мы будем платить зарплату всем сотрудникам.

Полную или частичую?

При простое есть вариант оплаты 2/3, но мы понимаем, что в этом случае мы можем потерять линейный персонал. Пока не приняли окончательное решение.

Какая-то часть сотрудников будет выходить в кинотеатры, проведем химчистки, уборки, мелкие ремонты, обучения и повышение квалификации сотрудников. Сотрудники центрального офиса будут работать удаленно, если их присутствие в офисе не является обязательным (например, как операторов контакт-центра).

Как будете минимизировать негатив от временного закрытия кинотеатров?

Постараемся использовать это время с пользой, как уже сказал выше - сделаем мелкие ремонты и чистку в кинотеатрах, проведем обучением и повышением квалификации сотрудников.

Также постараемся за это время максимально запустить продажи нашего попкорна под брендом Pumpidup. Он уже продается на Розетке, в Novus, Metro, WineTime, киосках А8.

Постараемся зайти в еще большее количество торговых точек, запустить доставку через GLOVO, Uber и Raketa. И попробуем поработать нашим рестораном RE"LUX в River Mall. У нас есть доставка через Glovo.

Напомним, что карантин в Украине вводится с сегодняшнего дня, 12 марта, по 3 апреля постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19". Во время карантина временно будут закрыты все учебные заведения: детские сады, университеты, ПТУ, колледжи и так далее, запрещены массовые собрания более 200 человек, а в Киеве — более 60 человек. В случае неконтролируемого распространения инфекции может быть ограничена работа столичного общественного транспорта.

Вчера вечером о закрытии своих кинотеатров в столице на время карантина объявили Multiplex и "Планета кино". А сегодня - "Оскар". От владельцев других кинотеатров информации о закрытии пока нет.

Вчера ВОЗ объявил пандемию коронавируса. В Украине зафиксировано три подтвержденных случая заболевания коронавирусом..

Елена Гладских