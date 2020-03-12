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В Украине зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом

Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и у мужчины из Черновецкой области

В Украине зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом В Украине зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Pinterest

В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней. Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Указывается, что пациентов изолировали, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами.

Таким образом, в Украине уже три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва. Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

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