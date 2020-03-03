Малый и средний бизнес — итоги 2019 года: как зарабатывали на платформе OLX 

Сегодня многие предприниматели все чаще уходят в цифру: становится более выгодно продавать товары или услуги на своем сайте или на специальных платформах, таких как, например, OLX. Так, на начало 2020 года только на данной площадке количество активных продавцов насчитывает более 2,8 млн. Особенно это выгодно начинающим предпринимателям в условиях небольшого стартового капитала.

По данным GfK, в нашей стране интернетом пользуются порядка 70% населения в возрасте от 16 лет. Треть из них, а это более 7 млн человек, совершают покупки не выходя из дома.

В чем особенность такого бизнеса, его плюсы и минусы, чем сегодня выгодно торговать на онлайн-площадках, delo.ua разбиралось с помощью результатов исследования, проведенного среди пользователей платформы OLX.

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Полноценный бизнес или подработка?

OLX — онлайн-сервис объявлений, который на начало 2020 года насчитывает более 2,8 млн продавцов, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Каждую минуту здесь появляется 100 новых объявлений, в месяц — 4 млн, а посещают платформу ежемесячно более 25 млн пользователей. Мобильное приложение установлено на каждом втором смартфоне, и, согласно исследованиям GFK за 2019 год, уровень знания площадки интернет-пользователями составляет 93,3%, а уровень пользования — 79%.

При этом, по данным опроса на онлайн-платформе, в котором приняли участие более 27 тыс. респондентов, только 31% пользователей использует ее исключительно для покупок. Остальные продают здесь свои товары и услуги.

Как выяснилось, женщины в два раза чаще мужчин используют площадку для ведения бизнеса: 4,7% опрошенных против 2,4%. Также они чаще продают ради подработки: 12,3% респондентов против 8,5%. Однако мужчины чаще, нежели женщины, покупают и иногда продают ненужные вещи: 57,8% против 53,2%.

По данным опроса, платформу OLX используют для дополнительного заработка в свободное от работы время 70% пользователей, среди них преобладают мужчины. А примерно каждый третий использует площадку в период отсутствия работы. Данный вариант наиболее свойственен женщинам.

OLX для бизнеса

С каждым годом увеличивается количество тех, кто использует OLX для развития своего бизнеса или как основной источник дохода. Причем, по результатам опроса, такой вариант наиболее распространен среди возрастных групп 65+ лет — 8,8%, а также 18-24 лет — около 4%.

Те, кто ведет свой бизнес на OLX, обычно работают сами (48% респондентов). Еще 18,5% имеют партнеров, но не имеют сотрудников, а 19,4% работают со штатом более 10 человек. При этом женщины чаще всего привлекают дополнительный персонал, тогда как мужчины предпочитают работать сами: так ответили 53% мужчин, ведущих бизнес на OLX.

Почти 41% респондентов работает на OLX больше пяти лет, еще около 40% — от двух до четырех лет. Количество новых продавцов за 2019 год составило 12%.

Главными причинами продажи своих услуг и товаров онлайн на OLX респонденты назвали желание зарабатывать больше денег (32%) и возможность сочетать постоянную работу и онлайн-бизнес (15%). Почти 14% опрошенных торгуют на OLX по причине отсутствия работы на полный день. Еще более 8% респондентов указали, что для них онлайн-бизнес — это прекрасная альтернатива, если не хочется работать наемным сотрудником. А 6,3% пользователей ведут бизнес на OLX, чтобы иметь возможность работать с любой точки мира.

По данным опроса онлайн-площадки, для торговли большинство используют только OLX — 57%, почти 30% подключают к работе соцсети, 15% кроме этого имеют собственный сайт.

Что продают?

По результатам опроса, самыми популярными категориями, в которых продавали свои товары бизнес-пользователи в 2019 году, были "Электроника" (16,3%), "Недвижимость" (12,3%), "Товары для дома и сада" (11%), а "Мода и стиль" (10%). Лидером продаж в 2018 году также была категория "Электроника" (19,3%), однако на втором месте была "Мода и стиль" (17,2%), потом "Товары для дома и сада" (14,6%) и только затем уже "Недвижимость" (12%). Пятерку лидеров два года подряд замыкает категория "Хобби, отдых и спорт", на которую приходится в среднем около 10% продаж.

Платное продвижение товаров и услуг

Количество объявлений на платформе постоянно увеличивается, и у предпринимателей все больше появляется необходимость в дополнительном продвижении своих товаров и услуг. Среди опрошенных продавцов OLX почти три четверти пользуются или планируют пользоваться платными услугами по рекламе своих объявлений. Те, для кого продажи на OLX являются полноценным бизнесом, чаще используют эти услуги на регулярной основе (42%). Те, кто торгует на площадке в качестве подработки, только время от времени используют платные услуги — 39%, еще 17% — регулярно и почти 15% планируют это делать.

Так, в 2019 году платными услугами OLX воспользовались более 1,7 млн пользователей (+30% по сравнению с 2018-м), пакеты размещений покупали 250 тысяч, 1,5 млн купили рекламные услуги. Наиболее активно продвигают свои товары в таких популярных категориях, как "Детский мир", "Электроника" и "Мода и стиль".

При этом из тех, кто ответил, что пользуется или планирует пользоваться платными услугами, 45% уверены, что для успешного ведения бизнеса необходимо пользоваться услугами по продвижению.

По данным опроса OLX, 60% пользователей платформы готовы тратить на рекламу до 5% от дохода, 18,5% — инвестировать в рекламу до 10% своего дохода и только 8,3% — более 10%.

О каких объемах продаж идет речь

Почти 16% предпринимателей, ведущих бизнес на OLX, имеют доход выше 500 тысяч грн в год, 5% — от 250 до 500 тысяч, 6% — от 100 до 250 тысяч, 10% — от 50 до 100 тысяч.

Почти 20% тех, кто ведет бизнес на OLX, отметили, что в 2019 году их продажи выросли, почти четверть отметили, что продажи не изменились. Среди тех, кто использует OLX для подработки, 34% указали на стабильность своего дохода, а 14% отметили рост своих продаж.

Увеличивать объем продаж на онлайн-платформе OLX представители МСБ планируют с помощью расширения ассортимента новых товаров (63%), дополнительных инвестиций в рекламу (25%), использования соцсетей (23,6%) и изменения стоимости товаров (22,2%).

Поддержка со стороны OLX

Интерес предпринимателей к платформе OLX постоянно растет. Для повышения эффективности продаж МСБ может всегда обратиться в B2B Unit — подразделение OLX, созданием и развитием которого занимался Игорь Сыроватко, руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Европе и Центральной Азии.

Игорь отмечает, что у многих предпринимателей до работы на OLX не было опыта торговли в интернете.

Игорь Сыроватко руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Европе и Центральной Азии Цель B2B Unit — научить бизнес-пользователей максимально эффективно использовать ресурс площадки, грамотно представлять товар и разбираться, на что нужно обращать внимание в первую очередь, чтобы получать быстрый и желаемый результат. У бизнес-пользователей есть также возможность получить поддержку персонального менеджера OLX"

По данным опроса, более 17% респондентов заинтересованы в помощи персонального менеджера. Из тех, кто пользовался или планировал воспользоваться поддержкой, 45% считают, что это поможет или уже помогло увеличить их продажи.

Кроме того, платформа предлагает услугу OLX Доставка — возможность оформления покупки без предоплаты и с доставкой в отделение Нова Пошта.

Игорь Сыроватко руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Европе и Центральной Азии "Услуга создана для того, чтобы сделать продажи на OLX безопасными и комфортными как для покупателя, так и для продавца. И мы рады, что почти каждый пятый респондент оценил преимущества услуги "OLX Доставка" и активно ею пользуется"

Чего ожидать от онлайн-бизнеса?

Каждый пятый опрошенный предприниматель считает, что развивать онлайн-бизнес в Украине легко. По данным OLX, в этом убеждены преимущественно те, кто осуществляет продажи на платформе регулярно и с целью основного заработка.

Большинство считает, что основными трудностями в онлайн-торговле является высокая конкуренция (46%), нестабильность доходов (36,3%) и трудности при поиске своей ниши (23%). При этом для респондентов, которые ведут бизнес, актуальны проблемы налогообложения, поиска и удержания клиентов, документооборот. Для тех, кто продает для дополнительной прибыли, более актуальны проблемы поиска ниши и нестабильности доходов.

В OLX же уверяют, что все сложности и преграды в онлайн-продажах легко решаемы, для этого платформа готова всячески помогать и обучением, и предоставлением дополнительных опций всем, кто решил всерьез построить свой бизнес в интернете.