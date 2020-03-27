На фоне карантина группа киевских барменов запустила доставку коктейлей на дом

На фоне карантина и жестких ограничений на работу бизнеса, находчивые украинцы начинают находить новые рабочие бизнес-модели. Так, в Киеве группа барменов после закрытия ресторанов и баров запустила новый проект Bodler — доставку на дом готовых алкогольных коктейлей. Об этом Delo.ua сообщили авторы проекта.

Доставка начинает работать с пятницы, 27 марта, в тестовом режиме в четырех районах Киева: Печерском, Шевченковском, Голосеевском и Подольском. Система работы такова, что заказы принимаются заранее: чтобы получить коктейли сегодня, заказ необходимо оформить до 15:00 текущего дня.

В меню бармены Bodler предлагают четыре классических коктейля: Negroni, Boulevardier, Daiquiri и авторский Basilio (Dry Martini, выдержанный на листьях базилика). Их соскучившимся за барами киевлянам домой привозят в стеклянных бутылках емкостью 700 ml, что равняется шести порциям, а также килограмм льда. Стоимость — 1000 грн, но на время карантина проект решил сделать скидку в 40% по промокоду QUARANTINE.

Коктейли готовят в баре, после чего курьеры на авто везут их по домам и квартирам киевлян. Фото: Instagram bodler_alcatering

Создатели сервиса говорят, что это их небольшой вклад в новую реальность под названием "Оставайтесь дома": "Мы создали сервис, который поможет немного скрасить дни и вечера киевлян во время карантина. Наши бармены готовят коктейли, а курьеры доставляют их к дверям квартиры. Доставку осуществляют курьеры, которые работают только с нами и только на личных автомобилях. Так мы минимизируем количество контактов между людьми в процессе между заказом и получением коктейля".

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Напомним, как ранее сообщалось, в связи с введением тотального карантина в Украине сервисы по доставке продуктов питания и готовых блюд начали работать в усиленном режиме, а многие рестораны, ранее не осуществлявшие доставку, стали активно заключать договора с соответствующими сервисами.