Очереди на три дня вперед: что происходит на рынке доставки продуктов в разгар карантина

В связи с введением тотального карантина в Украине, сервисы по доставке продуктов питания и еды начали работать в усиленном режиме. Закрытие ресторанов для посетителей привело к большим убыткам собственников бизнеса. Многие из них оперативно перестроили формат работы, начали заключать договоренности с сервисами доставки, если при ресторане его ранее не было, а либо запускать собственный.

Что касается супермаркетов, которые в нынешних реалиях являются не самым безопасным местом для посещения, то они также призывают операторов доставки к совместному сотрудничеству, а бизнес открывать новые курьерские службы.

Delo.ua разобралось насколько увеличился спрос на услуги курьерской доставки из супермаркетов и ресторанов, справляются ли службы с закрытием потребностей клиентов.

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Усиленный режим работы курьеров

Все три компании Glovo, MENU.ua и Raketa, которые специализируются на доставке, расширили штат курьеров и усилили меры безопасности в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

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Количество заказов еды с доставкой через сервис Menu.ua с момента введения карантина выросло на 25% (Киев и Днепр). За ближайшие 2 недели в компании ожидают рост заказов до 70%. Количество ресторанов на сервисе увеличивается ежедневно, поэтому в компании запустили услугу ускоренного подключения к сервису за 6-12 часов. Из-за нагрузки на отдел контента в связи с большим количеством заявок от ресторанов на подключение, вынуждены пользоваться дополнительными услугами фрилансеров.

"Мы увеличили штат курьеров на период роста активности и усилили работу службы доставки. Запросы на работу курьером в нашу компанию поступают ежедневно плюс формируем списки для следующих наборов людей. Ситуация с ограничением работы ресторанов для посетителей дала преимущество тем заведениям, которые уже сотрудничали со службами доставки ранее. Мы видим, что большинство ресторанов адаптирует свои рекламные кампании и активно переводит аудиторию на онлайн-заказы", — рассказал СЕО сервиса доставки еды Menu.ua Евгений Казанцев.

В компании Glovo отметили, что с учетом ситуации в стране — ежедневно увеличивается количество заказов осуществленных через приложение. В сервисе Glovo работают подключенные к платформе курьеры, а также подключаются новые, чтобы избежать перегрузки для уже ранее подключенных. Также подключение новых курьеров дает возможность получить дополнительный доход в тот момент, когда много украинцев остались без постоянного заработка.

"Наибольшие изменения мы наблюдаем в спросе заказов категории "Супермаркеты" и "Аптеки", где количество заказов выросло в среднем на 35% и продолжает ежедневно расти. Плюс в этих категориях значительно вырос средний чек заказа — примерно на 25%. Чаще всего заказывают товары первой необходимости, а также крупы, консервы. В категории "Аптеки" часто заказывают парацетамол, антисептические средства и защитные маски", — рассказали в пресс-службе Glovo.

В категории "Рестораны" среди пользователей сохраняют популярность заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки. В компании подчеркнули, что как и раньше получают большое количество заявок на сотрудничество от заведений. А с началом карантина им пришлось ускорить процесс подключения к платформе новых партнеров, чтобы в полной мере закрывать потребности клиентов.

Сервис доставки Raketa подключили ресторан KFC, активно подключаются другие фаст-фуды и рестораны. По сравнению с прошлыми показателями (по состоянию на 17 марта увеличение спроса на 20%), за неделю в компании отметили увеличение спроса на доставку на 40%-50%. Количество курьеров не увеличивали, но те, кто ранее работал пол дня, сейчас перешли на полный рабочий день. Сервис расширил географию доставки и теперь они присутствуют в Павлограде и Вишневом. Также в компании анонсировали доставку продуктов питания из супермаркетов.

"Мы анонсируем доставку продуктовых наборов из супермаркетов. Хочется подключить услугу доставки медикаментов, но не все аптеки готовы к сотрудничеству. Также мы расширили радиус доставки до спальных районов Киева, исходя из запросов клиентов", — сообщили в пресс-службе Raketa.

Что у ресторанов?

На запрос корреспондента Delo.ua в сети ресторанов Tarantino family с момента введения карантина отметили увеличение спроса на 30%.

"Спрос вырос на 30%. Сейчас мы вводим несколько новых направлений, например, доставку полуфабрикатов, усиливаем доставку домашней еды. Потому что люди звонят и говорят, что хотят что-то еще кроме суши", — рассказал владелец сети Дмитрий Федотенков.

В компании есть собственная служба доставки Tarantino family, которая насчитывает 85 машин, мото- и велокурьеров. При этом в сети увеличили количество курьеров за счет своего персонала. Теперь осознав новую реальность заказы разводят сам владелец ресторанов, все бывшие топ-менеджеры, пиарщики, маркетологи и юристы.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC расширила возможности доставки блюд на дом, начав сотрудничество с сервисом Raketa. Теперь доставка блюд KFC домой доступна в 4 городах Украины: Киев (Glovo, MENU.ua, Raketa), Харьков (Glovo, MENU.ua), Днепр (Raketa, Glovo, MENU.ua), Павлодар (Raketa).

Партнеры ориентируются на доставку в кратчайшие сроки. Для пользователей Glovo, MENU.ua и Raketa доступна функция бесконтактной передачи заказов при безналичной оплате. Заказать можно все основные позиции меню KFC и бутилированные напитки, исключение — салаты, Милкшейк, мороженое и десерты с мороженым и разливочные напитки.

Продуктовая корзина растет

Как сообщила пресс-служба компании Zakaz.ua порталу RAU, после введения карантина в Украине, количество заказов через сайт и приложение сервиса выросло на 80%. В первые дни сборщики заказов фиксировали нехватку товаров на полках магазинов.

Сервис сотрудничает с гипермаркетами Metro, Novus, Ашан, Фуршет, МегаМаркет и Таврия В в 8-ми городах Украины. Чаще всего покупатели в этот период заказывали туалетную бумагу, бумажные полотенца, антисептики, воду, крупы и молочные продукты, масло, соль. Украинцы тщательно выбирали все необходимое, поэтому время пребывания на платформах выросло на 2 минуты — с 3 мин. 17 сек. до 5 мин. 19 сек.

По состоянию на сегодняшний день в связи с увеличенным спросом на услугу доставки товаров из супермаркетов, которые работают с сервисом Zakaz.ua, а именно МЕТРО, АШАН, Фуршет, МегаМаркет и NOVUS из-за большой загруженности продукты можно получить не ранее, чем через три дня после оформления заказа. И то — не всегда.

Скрин-шот сайта супермаркета АШАН

Продуктовые ритейлеры, а также рестораны призывают сервисы курьерской доставке к сотрудничеству и бизнесу открывать новые, чтобы закрыть потребности клиентов. Недавно подобную инициативу внедрили компании Нова Пошта, Rozetka и АТБ. Теперь любой товар можно заказать в супермаркете АТБ и на сайте Rozetka, а получить его с помощью курьерской службы Нова Пошта. Также Новая Пошта будет адресно доставлять медикаменты.

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По данным исследовательской компании Nielsen приобретение еды онлайн увеличивает трафик и частоту совершения покупки, а также станет стимулом для развития сервисов подписки с целью регулярного пополнения запасов. Более трети (36%) потребителей во всем мире утверждают, что готовы воспользоваться этой технологией в ближайшие два года.

В условиях карантина у потребителей меняются предпочтения, настроения и технологии продаж по всему миру. В Украине 41% опрошенных в городах с населением 50 тыс и более утверждают, что у них есть опыт заказов доставки еды онлайн. При этом 9% стали пользоваться доставкой чаще на протяжении последней недели в связи с пандемией. В то же время, 53% респондентов подтверждают, что резко сократили потребление еды вне дома.

Такие показатели соотносится с общим трендом продаж онлайн в странах, охваченных вирусом, например, во Франции — 87%, Италии — 82%, Испании — 62%, Австралии — 45% и более частым пользованием услуг по доставке это страны Балтии — 5%.

Сейчас ресторанам и супермаркетам важно адаптироваться к ажиотажу со стороны потребителей, после карантина, когда украинцы смогут снова спокойно посещать заведения и супермаркеты, компаниям нужно будет удерживать тех клиентов, которые были до карантина и новых.

Напомним, что власти Киева закрыли ТРЦ на карантин из-за коронавируса.